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Помощник президента: армяне оскорбили религиозные чувства всех мусульман 

Помощник президента: армяне оскорбили религиозные чувства всех мусульман  "Используя эту мечеть в качестве хлева, армяне оскорбили религиозные чувства не только азербайджанского народа, но и всех мусульман"
Карабах
6 марта 2021 г. 11:56
Помощник президента: армяне оскорбили религиозные чувства всех мусульман 
Хикмет Гаджиев

"Одним из самых ярких примеров зверств, совершенных нашими печально известными соседями, является мечеть Мердинли".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил сегодня в ходе поездки с иностранными дипломатами в освобожденное от оккупации село Мердинли Физулинского района.

"Используя эту мечеть в качестве хлева, армяне оскорбили религиозные чувства не только азербайджанского народа, но и всех мусульман", - сказал Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənilər bütün müsəlmanların dini hisslərini təhqir ediblər”

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