Помощник президента: армяне оскорбили религиозные чувства всех мусульман

"Используя эту мечеть в качестве хлева, армяне оскорбили религиозные чувства не только азербайджанского народа, но и всех мусульман"

"Одним из самых ярких примеров зверств, совершенных нашими печально известными соседями, является мечеть Мердинли".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил сегодня в ходе поездки с иностранными дипломатами в освобожденное от оккупации село Мердинли Физулинского района.

"Используя эту мечеть в качестве хлева, армяне оскорбили религиозные чувства не только азербайджанского народа, но и всех мусульман", - сказал Гаджиев.