Похоронен шехид Отечественной войны

Похоронен ставший шехидом в Отечественной войне солдат азербайджанской армии Мамедага Игаб оглу Иманов.

Похоронен ставший шехидом в Отечественной войне солдат азербайджанской армии Мамедага Игаб оглу Иманов.

Как передает центрально-низменное бюро Report, покойный был предан земле на Аллее шехидов в городе Нефтчала.

Тело шехида было доставлено в Нефтчалинский район, где в его родном селе Далга состоялась церемония прощания.

В церемонии прощания приняли участие родные шехида, официальные представители испольной власти района, военнослужащие и представители общественности.

М.Иманов 2001 г.р. в последний раз связывался с семьей 29 сентября во время боев на Ходжавендском направлении. С той даты М.Иманов считался пропавшим без вести. 31 мая останки шехида были обнаружены.