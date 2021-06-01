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Похоронен шехид Отечественной войны

Похоронен шехид Отечественной войны Похоронен ставший шехидом в Отечественной войне солдат азербайджанской армии Мамедага Игаб оглу Иманов.
Карабах
1 июня 2021 г. 15:27
Похоронен шехид Отечественной войны
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Похоронен ставший шехидом в Отечественной войне солдат азербайджанской армии Мамедага Игаб оглу Иманов.

Как передает центрально-низменное бюро Report, покойный был предан земле на Аллее шехидов в городе Нефтчала.

Тело шехида было доставлено в Нефтчалинский район, где в его родном селе Далга состоялась церемония прощания.

В церемонии прощания приняли участие родные шехида, официальные представители испольной власти района, военнослужащие и представители общественности.

М.Иманов 2001 г.р. в последний раз связывался с семьей 29 сентября во время боев на Ходжавендском направлении. С той даты М.Иманов считался пропавшим без вести. 31 мая останки шехида были обнаружены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsinin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

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