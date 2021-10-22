Почтена память Национального героя Шукюра Гамидова

Сегодня день памяти заместителя командира второго армейского корпуса ВС Азербайджана, Национального героя, полковника Шукюра Гамидова.
Как передает Report, в мероприятии на II Аллее почетного захоронения приняли участие официальные лица Министерства обороны и Исполнительной власти Губадлинского района, члены семьи Ш.Гамидова, боевые товарищи и представители общественности.
Сначала минутой молчания почтили память отдавших жизни за суверенитет, территориальную целостность и освобождение территорий Азербайджана.
Затем участники мероприятия посетили могилу Национального героя, возложили цветы и прочитали молитвы за упокой души.
В мероприятии было проинформировано о достойном жизненном пути Ш.Гамидова, службе Родине, отваге и героизме, проявленных во время Апрельских боев и Отечественной войны.
Шюкюр Нариман оглу Гамидов родился в 1975 году в селе Армудлу Губадлинского района.
Он отличился в апрельских боях при освобождении стратегического пункта "Лелетепе" на направлении Джебраильского района, и распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден званием "Национальный герой".
В Отечественной войне, начавшейся в сентябре 2020 года, Ш.Гамидов сражался в боях на направлении Джебраила, Физули и Губадлы.
Распоряжением президента Ильхама Алиева Ш.Гамидов посмертно был награжден орденом "Победа", медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".
Был женат, растил двоих детей.
Фото-видео: Вугар Ханларов