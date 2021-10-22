Почтена память Национального героя Шукюра Гамидова

Сегодня день памяти заместителя командира второго армейского корпуса ВС Азербайджана, Национального героя, полковника Шукюра Гамидова.

Сегодня день памяти заместителя командира второго армейского корпуса ВС Азербайджана, Национального героя, полковника Шукюра Гамидова.

Как передает Report, в мероприятии на II Аллее почетного захоронения приняли участие официальные лица Министерства обороны и Исполнительной власти Губадлинского района, члены семьи Ш.Гамидова, боевые товарищи и представители общественности.

Сначала минутой молчания почтили память отдавших жизни за суверенитет, территориальную целостность и освобождение территорий Азербайджана.

Затем участники мероприятия посетили могилу Национального героя, возложили цветы и прочитали молитвы за упокой души.

В мероприятии было проинформировано о достойном жизненном пути Ш.Гамидова, службе Родине, отваге и героизме, проявленных во время Апрельских боев и Отечественной войны.

Шюкюр Нариман оглу Гамидов родился в 1975 году в селе Армудлу Губадлинского района.

Он отличился в апрельских боях при освобождении стратегического пункта "Лелетепе" на направлении Джебраильского района, и распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден званием "Национальный герой".

В Отечественной войне, начавшейся в сентябре 2020 года, Ш.Гамидов сражался в боях на направлении Джебраила, Физули и Губадлы.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Ш.Гамидов посмертно был награжден орденом "Победа", медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".

Был женат, растил двоих детей.

Фото-видео: Вугар Ханларов