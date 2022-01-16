Почему "Human Rights Watch" скрывает факты Карабахской войны?

Организация “Human Rights Watch” (HRW) опубликовала отчет за 2021 год. Оно описала ситуацию с правами человека в 102 странах мира и оценила факторы, стимулирующие ограничение прав.

Организация “Human Rights Watch” (HRW) опубликовала отчет за 2021 год. Оно описала ситуацию с правами человека в 102 странах мира и оценила факторы, стимулирующие ограничение прав.

Как передает Report, в отчете организации за прошлый год утверждается, что "во время войны в Армении была разрушена 71 школа, а в Азербайджане - 54".

Например, в отчете Азербайджану и Армении отведено равное место - по 7 страниц. Или та часть доклада, которая охватывает и Азербайджан, и Армению, начинается с описания последствий второй Карабахской войны. Обсуждаются мероприятия, проведенные в 2021 году по устранению этих последствий. Они также использовали другие технические приемы, чтобы обеспечить "непредвзятое изображение". Но "объективность" доклада только кажущаяся. Большая часть фактов вымышлена. (https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/World%20Report%202022222020bb2020pdf_0.pdf) .

Эксперты HRW допустили самую большую ошибку в разделе "Последствия шестидневной войны". Результаты были сфальсифицированы. Они пытались однозначно обвинить Азербайджан в войне и разрушениях. Авторы использовали такие предложения и термины, как будто Азербайджан не освобождал оккупированные территории. Напротив, оно напало на Армению и захватило ее земли. Противоречивы не только выражения и предложения, но и числа и аргументы. "По официальным данным, во время войны с армянской стороны было разрушено не менее 71 школы, а с азербайджанской - 54".

Тот же контент авторы разместили в армянском разделе (https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/armenia) . Они создали неопределенную ситуацию. Непонятно: была ли в Армении война, чтобы уничтожить там школы? С другой стороны, разница между цифрами также сомнительна. Как получилось, что 54 школы разрушены в раздираемом войной Азербайджане и 71 школа в Армении, границы которой никто не вторгался?

Когда читаешь остальную часть доклада, становится ясно, что эксперты HRW использовали любую возможность, чтобы оправдать Армению и представить Азербайджан агрессором. Вооруженные силы Азербайджана обвиняют в том, что они "подвергают армянских пленных физическому насилию и унижениям". Их также обвинили в "истязании армянских мирных жителей, даже стариков и детей, и совершении внесудебных казней". Чтобы усилить обоснованность этих презентаций, они процитировали "цитаты" из ряда международных организаций. Например, они цитировали заявление ООН: "Эксперты ООН по правам человека призывают Азербайджан освободить армянских военнослужащих, захваченных в ходе конфликта" - "Они потребовали вернуть тела их семьям", - говорится в сообщении HRW. Они также сослались на заявления Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Резолюции призывают Азербайджан "безоговорочно освободить армянских заключенных". Рассказывается, будто каждая из этих резолюций и заявлений была направлена ​​против Азербайджана. На самом деле эти заявления не были антиазербайджанскими. Наоборот, оно адресовано обеим странам - Азербайджану и Армении. В отчете HRW все это представлено вне контекста и односторонне.

Также ничего не написано об ответе Азербайджана на вышеуказанные заявления ООН, Европарламента и Совета Европы. Дело в том, что реакция Азербайджана на эти заявления доказала, что так называемые "пленные» были террористами, перешедшими наши границы после войны. Однако в отчете HRW нет ни одного предложения об ответе Азербайджана. Не затрагивается вопрос армянских террористов, пересекавших границу и совершавших провокации после окончания войны.

У человека, читающего этот доклад, может сложиться впечатление, что "армяне сидят в своих домах, живут в мире, хотят мира". Будто Азербайджан во время 44-дневной войны нарушил их права. HRW не упомянула о резолюциях международных организаций, называющих Армению агрессором. Они не назвали четыре резолюции ООН, где Армения называется агрессором.

28 октября 2020 года BBC опубликовала статью под названием "Human Rights Watch" проведет расследование в Азербайджане". В ней говорится, что "помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пригласил “Human Rights Watch” и Amnesty International в Азербайджан" (https://www.bbc.com/azeri/54722575) . Гиорги Гогия, глава подразделения HRW по Европе и Центральной Азии, подтвердил этот факт в интервью BBC News Azerbaijan. "После того, как в результате армянских ракетных обстрелов в центре Барды погибло более 20 человек и 70 получили ранения, официальный Баку пригласил обе организации для расследования зоны конфликта", - сообщает ВВС. Эксперты HRW для расследования хода 44-дневной войны и действий вооруженных сил Армении в нарушение международного права прибыли в столицу Азербайджана. По результатам расследования был подготовлен и опубликован 11 декабря отчет под названием "Незаконные ракетные удары Армении по Азербайджану". ( https://www.hrw.org/ru/news/2021/01/28/377321) . В докладе “Human Rights Watch” говорится, что "во время войны в сентябре-ноябре 2020 года армянские военные незаконно применяли кассетные боеприпасы. В ноябре эксперты HRW, расследовавшие инциденты, зафиксировали 11 случаев применения вооруженными силами Армении баллистических ракет и крупнокалиберной артиллерии. Сообщалось по крайней мере о четырех отдельных инцидентах, приведших к ракетным обстрелам гражданских лиц или гражданских объектов. Хью Уильямсон, глава организации по Европе и Центральной Азии, заявил в своем заявлении, что "армянские силы обстреляли ракетами мирные города и села в нарушение законов войны". Такие факты были зарегистрированы в городах и селах Агдамского, Бардинского, Физулинского, Гянджинского, Геранбойского, Нафталанского и Тертерского районов Азербайджана. В результате этих обстрелов погибли 40 мирных жителей. Было просмотрено 10 спутниковых снимков, отражающих все эти факты.

“Human Rights Watch” не включила эти факты в свой отчет от 11 декабря и общий годовой отчет от 13 января. Как будто этого отчета никогда не существовало. Дело в том, что факты, отраженные от 11 декабря, относительно в пользу Азербайджана, а аргументы, отраженные от 13 января, прямо противоположны. Между ними резкое противоречие. Это несоответствие очень хорошо видно по приведенным выше ссылкам.

Аргументы, приведенные против Азербайджана в докладе, сфабрикованы и предвзяты. HRW косвенно отрицает факты, содержащиеся в ее отчете от 11 декабря. HRW не только не ссылалась на заявления ООН, Совета Европы, Европарламента в пользу Азербайджана, не употребила ни единого слова в пользу нашей страны. Наоборот, она направлена ​​на дискредитацию Азербайджана и опорочивание имиджа страны.

Если вступительная часть отчета 2021 года начинается с изложения таких, так называемых, необъективных "фактов", нужно ли доверять и комментировать остальные его части? На мой взгляд, нет. Потому что тот же обман повторяется и в других главах. Так, после 44-дневной войны в Армении были предприняты многочисленные шаги по ограничению деятельности СМИ. 5 октября 2021 года парламент Армении одобрил поправки в Гражданский кодекс и Закон о диффамации. Согласно этому нововведению максимальный размер штрафов за "оскорбление" и "клевету" увеличен в три раза. Максимальный штраф за "оскорбление" составляет 5 400 евро, а за "клевету" - около 11 000 евро. Союз журналистов Армении (СЖА) выступил с заявлением, осуждающим эти "нововведения". В заявлении Европейской федерации журналистов (EFJ) говорится, что изменения серьезно ограничивают право на свободу выражения мнения. (https://europeanjournalists.org/blog/2021/10/22/armenia-new-law-restricts-the-freedom-of-the-press/) .

По данным Союза журналистов Армении, причиной инициатив по увеличению штрафов за клевету послужило то, что "пользователи Facebook провели агитацию и написали оскорбительные комментарии к фотографиям премьер-министра Никола Пашиняна.

"Еще одним изменением, ограничивающим деятельность СМИ, является инициатива о "военном положении". Согласно предложению, резко увеличены штрафы за оскорбление или клевету на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей в условиях военного положения. Предусмотрен штраф в размере 3 000 000 драмов (10 625 манатов) или лишение свободы на срок до двух лет. По данным армянских правозащитных организаций, до отмены военного положения эти "нововведения" применялись к 13 СМИ (https://www.bbc.com/azeri/region-58040505) .

Но, как ни странно, ничего из этого не фигурирует в ежедневных бюллетенях или годовом отчете “Human Rights Watch” за 2021 год. Отчет HRW охватывает только два из 177 инцидентов в Армении. Почему, в чем причина? В чем корень подхода HRW к Армении?

Так, 24 мая 2020 года было уничтожено еврейское кладбище во французском городе Бордо. В то время еврейская община объявила, что рассматривает возможность выезда из Франции из-за быстрого роста антисемитизма, расизма и фашизма. Ева Коссе, исследователь "Йерусалим пост", пишет, что некоторые международные организации также двуличны и косвенно поддерживают антисемитизм. В качестве примера она привела "Human Rights Watch", где отмечает, что такие организации, как HRW, проводят лицемерную политику для продвижения собственных интересов, включая разжигание антисемитизма, расизма и фашизма.

The Wall Street Journal также коснулся махинаций самопровозглашенной международной правозащитной организации Human Rights Watch. Профессор права Университета Джорджа Мейсона и исследователь "Kohelet Policy Forum" в Иерусалиме Евгений Конторович рассказал о лицемерных нападках на Израиль и евреев со стороны HRW. Он отметил, что директор по Ближнему Востоку и Северной Африке HRW Сара Ли Уитсон манипулирует вопросом прав человека: "Она тот, кто работает в личных и организационных интересах. Но она не учитывает того, что открывает двери процессам, которые потрясут мир.

В подтверждение своей точки зрения Евгений Конторович привел в пример отношение Сары Ли Уитсон к Азербайджану. "Сара Ли Уитсон решительно поддерживает процесс оккупации и урегулирования Арменией Нагорного Карабаха. "Территория, где Уитсон поддерживает незаконное заселение, - это Нагорный Карабах, земля Азербайджана, и Армения оккупировала этот регион", - написал Е.Конторович.

Евгений Конторович отметил, что Сара Ли Уитсон, родившаяся в армянской семье, была организатором акции помощи Карабаху в 2018 году Американским армянским национальным комитетом. Также в Твиттере рекламируется армянское вино, произведенное в Карабахе и на оккупированных территориях (https://news.milli.az/politics/870142.html) . Уитсон также поддерживает организацию, которая финансирует строительство новых армянских поселений в Карабахе. Поддерживает расселение сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана.

В конце статьи Евгений Конторович сказал: "Все это свидетельствует о том, что Уитсон является нарушителем прав человека под видом правозащитника".