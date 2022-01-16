Почему "Human Rights Watch" скрывает факты Карабахской войны?

Организация “Human Rights Watch” (HRW) опубликовала отчет за 2021 год. Оно описала ситуацию с правами человека в 102 странах мира и оценила факторы, стимулирующие ограничение прав.
Как передает Report, в отчете организации за прошлый год утверждается, что "во время войны в Армении была разрушена 71 школа, а в Азербайджане - 54".
Например, в отчете Азербайджану и Армении отведено равное место - по 7 страниц. Или та часть доклада, которая охватывает и Азербайджан, и Армению, начинается с описания последствий второй Карабахской войны. Обсуждаются мероприятия, проведенные в 2021 году по устранению этих последствий. Они также использовали другие технические приемы, чтобы обеспечить "непредвзятое изображение". Но "объективность" доклада только кажущаяся. Большая часть фактов вымышлена.
Эксперты HRW допустили самую большую ошибку в разделе "Последствия шестидневной войны". Результаты были сфальсифицированы. Они пытались однозначно обвинить Азербайджан в войне и разрушениях. Авторы использовали такие предложения и термины, как будто Азербайджан не освобождал оккупированные территории. Напротив, оно напало на Армению и захватило ее земли. Противоречивы не только выражения и предложения, но и числа и аргументы. "По официальным данным, во время войны с армянской стороны было разрушено не менее 71 школы, а с азербайджанской - 54".
Тот же контент авторы разместили в армянском разделе
Когда читаешь остальную часть доклада, становится ясно, что эксперты HRW использовали любую возможность, чтобы оправдать Армению и представить Азербайджан агрессором. Вооруженные силы Азербайджана обвиняют в том, что они "подвергают армянских пленных физическому насилию и унижениям". Их также обвинили в "истязании армянских мирных жителей, даже стариков и детей, и совершении внесудебных казней". Чтобы усилить обоснованность этих презентаций, они процитировали "цитаты" из ряда международных организаций. Например, они цитировали заявление ООН: "Эксперты ООН по правам человека призывают Азербайджан освободить армянских военнослужащих, захваченных в ходе конфликта" - "Они потребовали вернуть тела их семьям", - говорится в сообщении HRW. Они также сослались на заявления Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Резолюции призывают Азербайджан "безоговорочно освободить армянских заключенных". Рассказывается, будто каждая из этих резолюций и заявлений была направлена против Азербайджана. На самом деле эти заявления не были антиазербайджанскими. Наоборот, оно адресовано обеим странам - Азербайджану и Армении. В отчете HRW все это представлено вне контекста и односторонне.
Также ничего не написано об ответе Азербайджана на вышеуказанные заявления ООН, Европарламента и Совета Европы. Дело в том, что реакция Азербайджана на эти заявления доказала, что так называемые "пленные» были террористами, перешедшими наши границы после войны. Однако в отчете HRW нет ни одного предложения об ответе Азербайджана. Не затрагивается вопрос армянских террористов, пересекавших границу и совершавших провокации после окончания войны.
У человека, читающего этот доклад, может сложиться впечатление, что "армяне сидят в своих домах, живут в мире, хотят мира". Будто Азербайджан во время 44-дневной войны нарушил их права. HRW не упомянула о резолюциях международных организаций, называющих Армению агрессором. Они не назвали четыре резолюции ООН, где Армения называется агрессором.
28 октября 2020 года BBC опубликовала статью под названием "Human Rights Watch" проведет расследование в Азербайджане". В ней говорится, что "помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пригласил “Human Rights Watch” и Amnesty International в Азербайджан"
“Human Rights Watch” не включила эти факты в свой отчет от 11 декабря и общий годовой отчет от 13 января. Как будто этого отчета никогда не существовало. Дело в том, что факты, отраженные от 11 декабря, относительно в пользу Азербайджана, а аргументы, отраженные от 13 января, прямо противоположны. Между ними резкое противоречие. Это несоответствие очень хорошо видно по приведенным выше ссылкам.
Аргументы, приведенные против Азербайджана в докладе, сфабрикованы и предвзяты. HRW косвенно отрицает факты, содержащиеся в ее отчете от 11 декабря. HRW не только не ссылалась на заявления ООН, Совета Европы, Европарламента в пользу Азербайджана, не употребила ни единого слова в пользу нашей страны. Наоборот, она направлена на дискредитацию Азербайджана и опорочивание имиджа страны.
Если вступительная часть отчета 2021 года начинается с изложения таких, так называемых, необъективных "фактов", нужно ли доверять и комментировать остальные его части? На мой взгляд, нет. Потому что тот же обман повторяется и в других главах. Так, после 44-дневной войны в Армении были предприняты многочисленные шаги по ограничению деятельности СМИ. 5 октября 2021 года парламент Армении одобрил поправки в Гражданский кодекс и Закон о диффамации. Согласно этому нововведению максимальный размер штрафов за "оскорбление" и "клевету" увеличен в три раза. Максимальный штраф за "оскорбление" составляет 5 400 евро, а за "клевету" - около 11 000 евро. Союз журналистов Армении (СЖА) выступил с заявлением, осуждающим эти "нововведения". В заявлении Европейской федерации журналистов (EFJ) говорится, что изменения серьезно ограничивают право на свободу выражения мнения.
По данным Союза журналистов Армении, причиной инициатив по увеличению штрафов за клевету послужило то, что "пользователи Facebook провели агитацию и написали оскорбительные комментарии к фотографиям премьер-министра Никола Пашиняна.
"Еще одним изменением, ограничивающим деятельность СМИ, является инициатива о "военном положении". Согласно предложению, резко увеличены штрафы за оскорбление или клевету на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей в условиях военного положения. Предусмотрен штраф в размере 3 000 000 драмов (10 625 манатов) или лишение свободы на срок до двух лет. По данным армянских правозащитных организаций, до отмены военного положения эти "нововведения" применялись к 13 СМИ
Но, как ни странно, ничего из этого не фигурирует в ежедневных бюллетенях или годовом отчете “Human Rights Watch” за 2021 год. Отчет HRW охватывает только два из 177 инцидентов в Армении. Почему, в чем причина? В чем корень подхода HRW к Армении?
Так, 24 мая 2020 года было уничтожено еврейское кладбище во французском городе Бордо. В то время еврейская община объявила, что рассматривает возможность выезда из Франции из-за быстрого роста антисемитизма, расизма и фашизма. Ева Коссе, исследователь "Йерусалим пост", пишет, что некоторые международные организации также двуличны и косвенно поддерживают антисемитизм. В качестве примера она привела "Human Rights Watch", где отмечает, что такие организации, как HRW, проводят лицемерную политику для продвижения собственных интересов, включая разжигание антисемитизма, расизма и фашизма.
The Wall Street Journal также коснулся махинаций самопровозглашенной международной правозащитной организации Human Rights Watch. Профессор права Университета Джорджа Мейсона и исследователь "Kohelet Policy Forum" в Иерусалиме Евгений Конторович рассказал о лицемерных нападках на Израиль и евреев со стороны HRW. Он отметил, что директор по Ближнему Востоку и Северной Африке HRW Сара Ли Уитсон манипулирует вопросом прав человека: "Она тот, кто работает в личных и организационных интересах. Но она не учитывает того, что открывает двери процессам, которые потрясут мир.
В подтверждение своей точки зрения Евгений Конторович привел в пример отношение Сары Ли Уитсон к Азербайджану. "Сара Ли Уитсон решительно поддерживает процесс оккупации и урегулирования Арменией Нагорного Карабаха. "Территория, где Уитсон поддерживает незаконное заселение, - это Нагорный Карабах, земля Азербайджана, и Армения оккупировала этот регион", - написал Е.Конторович.
Евгений Конторович отметил, что Сара Ли Уитсон, родившаяся в армянской семье, была организатором акции помощи Карабаху в 2018 году Американским армянским национальным комитетом. Также в Твиттере рекламируется армянское вино, произведенное в Карабахе и на оккупированных территориях
В конце статьи Евгений Конторович сказал: "Все это свидетельствует о том, что Уитсон является нарушителем прав человека под видом правозащитника".