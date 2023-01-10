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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.
Карабах
10 января 2023 г. 10:49
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства проехали из Ханкенди в направлении Лачына. В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.

10:27

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортные средства проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 30-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların gün ərzində 5 avtomobili maneəsiz keçib - VİDEO - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке ФотоTotal of 4 vehicles of peacekeepers pass through Khankandi-Lachin road freely - VIDEO

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