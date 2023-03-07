По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал автомобиль российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого к

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 86-ой день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.