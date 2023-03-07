О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал автомобиль российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал автомобиль российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого к
Карабах
7 марта 2023 г. 09:39
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал автомобиль российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 86-ой день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоVehicle belonging to Russian peacekeepers passes unhindered on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobili maneəsiz keçib

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 8 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 8 автомобилей МККК
7 марта 2023 г. 09:58
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 86 дней
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 86 дней
7 марта 2023 г. 08:53
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста с требованием положить конец экотеррору
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста с требованием положить конец экотеррору
7 марта 2023 г. 00:38
Экс-министр Израиля: Солидарен с экоактивистами, протестующими на дороге Ханкенди-Лачын
Экс-министр Израиля: Солидарен с экоактивистами, протестующими на дороге Ханкенди-Лачын
6 марта 2023 г. 19:50
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 85 дней: требования остаются неизменными
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 85 дней: требования остаются неизменными
6 марта 2023 г. 08:41
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом, подорвавшись на установленной армянами мине
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом, подорвавшись на установленной армянами мине
6 марта 2023 г. 00:29
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын с продолжается и в ночные часы
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын с продолжается и в ночные часы
6 марта 2023 г. 00:14
Шехид старший лейтенант Шахрияр Алибейли был участником Отечественной войны
Шехид старший лейтенант Шахрияр Алибейли был участником Отечественной войны
5 марта 2023 г. 23:11
Эшгин Гусейнов, ставший шехидом в результате армянской провокации, будет похоронен в Товузе
ФотоЭшгин Гусейнов, ставший шехидом в результате армянской провокации, будет похоронен в Товузе
5 марта 2023 г. 22:19
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 66 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 66 автомобилей российских миротворцев
5 марта 2023 г. 22:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi