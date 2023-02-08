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По дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобиля российских миротворцев
Карабах
8 февраля 2023 г. 12:01
По дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения еще двух автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, один легковой автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына, еще один - в обратном направлении.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей российских миротворцев.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

11:30

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения еще четырех автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, автомобили снабжения проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 5 автомобилей российских миротворцев.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

11:08

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 59-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 7 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-2 
Версия на английском языке Фото5 vehicles belonging to peacekeepers pass freely along Khankandi-Lachin road

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