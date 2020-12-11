Парламент Бельгии: Нагорный Карабах - составная часть Азербайджана

Основная цель армян – "признание Арцаха" в парламенте Бельгии потерпело крах

2 декабря в комитете по внешним связям Палаты представителей Федерального парламента Бельгии был обсужден проект резолюции по Карабаху, проект документа с рядом поправок был принят в комитете и рекомендован на пленарную сессию. Ожидается, что текст принятого в комитете проекта резолюции будет вынесен на голосование на пленарном заседании Палаты представителей Бельгии 17 декабря текущего года. Однако, в результате усилий проармянских кругов Сенат Бельгии принял решение вынести этот же текст на голосование 11 декабря.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Главным инициатором обсуждения проекта резолюции в Сенате является председатель комитета Сената по межотраслевым вопросам, член националистической партии "Новый фламандский Союз" (N-VA) Марк Демесмаэкер, разделяющий исламофобские и антитурецкие настроения и являющийся одним из основных носителей сепаратистских тенденций в самой Бельгии.

М.Демесмаэкер тесно сотрудничает с руководителем главной армянской лоббистской организации в Брюсселе Каспаром Карапетяном, в сопровождении которого в октябре прошлого года незаконно посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Бельгией, депутат Кямал Джафаров направил письмо бельгийскому сенатору Марку Демесмаэкеру в связи с этим.

Следует отметить, что в первоначальном проекте резолюции предлагалось признать бывший оккупационный режим и установить с ним дипотношения для обеспечения его безопасности. Однако в результате своевременных шагов правительства и Милли Меджлиса Азербайджана такие абсурдные предложения не были приняты. Также из первоначального текста проекта резолюции удалены все отсылки на т.н. "Арцах" и введен термин Нагорный Карабах. Самое важное - в проект включены 4 резолюции Совбеза ООН. Иными словами, в документе, который всеми силами старались принять армяне и проармянские силы, подтверждено, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

Кроме того, был отклонен ряд других абсурдных предложений, включая требование об отказе от идеи о создании коридора между Турцией и Азербайджаном через Нахчыван, приостановление переговоров о вступлении Турции в ЕС, исключение Турции из НАТО и др.

Основная цель армян – "признание Арцаха" в парламенте Бельгии потерпело крах.