Отношение населения Азербайджана к заявлению от 10 ноября

В опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента

Центр социальных исследований Азербайджанской Республики (ЦСИ) провел опрос среди населения в связи с подписанным 10 ноября трехсторонним заявлением между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Как передает Report, в опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента.

В опросе использовался метод телефонного интервьюирования. Исследование проводилось среди жителей Баку, Абшерона и городов, районов и сел 7 экономических районов (Гянджа-Газах, Шеки-Загатала, Лянкяран, Губа-Хачмаз, Центрально-низменный, Нагорный Ширван, Верхний Карабах).

Практически каждый один респондент из трех (30,7%) считал, что война окончится раньше, а 7,8% - позже. 6,0% опрошенных считали, что будут полностью освобождены от оккупации либо только семь районов, либо только Нагорный Карабах.

81% опрошенный сообщил, что имеет различную степень осведомленности (42,5% "полностью осведомлены", 38,5% "частично осведомлены") о подписанном 10 ноября между Россией, Азербайджаном и Арменией заявлении. 19,1% респондентов не имеют никакой информации о совместном заявлении.

92,0% полностью осведомленных о заявлении опрошенных положительно оценивают его, аналогичный показатель для не имеющих информации примерно на 20,0% меньше.

Это еще раз показывает, что имеется необходимость в просвещении общественности о заявлении со стороны лиц и структур, которым она доверяет.

Для 86.0% респондентов ясны все моменты в связи с подписанным 10 ноября между Россией, Азербайджаном и Арменией заявлением. 85,9% из них проявили положительное в различной степени (54,2% "полностью положительно", 31,7% "преимущественно положительно") отношение к совместному заявлению Азербайджана, России и Армении.

Всего 7,2% проявили в той или иной степени отрицательное отношение к трехстороннему заявлению. Примерно столько же опрошенных (7,0%) затруднились высказаться по теме.