Армения не прекратила антиазербайджанскую политику и после 2-ой Карабахской войны

Армянские националисты в различное время совершали против азербайджанцев геноцид и военные преступления

В результате многолетней политики ненависти к азербайджанцам со стороны экстремистских сил, сформировавших в Армении политическую идеологию, 20% азербайджанских земель находились под оккупацией в течение 30 лет, в результате этнических чисток более миллиона человек были изгнаны из родных краев, стали беженцами и вынужденными переселенцами, подверглись геноциду из-за своей этнической принадлежности. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб окружающей среде и уничтожены исторические и культурные памятники на этих территориях.

По сообщению Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в связи с преступлениями, совершенными армянами на почве ненависти к азербайджанцам.

"К сожалению, политическая власть Армении, которая на протяжении 30 лет игнорировала призывы Азербайджана и международного сообщества к прекращению оккупации и мирному сосуществованию, все это время продолжала политику ненависти на почве оккупации и этнической принадлежности, создавала серьезные препятствия установлению мира и спокойствия в регионе. Многолетние наблюдения показывают, что находившиеся у власти в Армении политические лидеры, передавая политику ненависти на этнической почве из поколения в поколение, старались сохранять актуальность идеологии ненависти и в качестве основной цели - территориальные претензии к соседним странам. Передачей сфальсифицированной информации мировому сообществу было нарушено право людей на получение правды.

Проведение антиазербайджанской политики, принятие шагов, создающих почву для преступлений и вражды, не утихло и после Второй Карабахской войны. В современное время с использованием возможностей информационных технологий в соцсетях и на различных платформах звучат антиазербайджанские высказывания. Армянские националисты, не довольствуясь уничтожением и фальсификацией истории азербайджанцев, в различное время, используя свои возможности и связи с политическим руководством, совершали против азербайджанцев геноцид и военные преступления. Эти действия привели к тому, что мир и спокойствие в регионе долгие годы находились под угрозой.

У нас вызывает серьезное беспокойство неуважение к правам и свободам человека, неуважение к принципу верховенства права, безответственность армянского государства и его структур, игнорирующих международное право и пренебрегающих ответственностью.

Массовое убийство мирного населения во время военной агрессии Армении против Азербайджана, создание опасности для жизни и здоровья, регулярное унижение достоинства наших соотечественников или доведение их до самоубийства путем жестокого обращения, хладнокровное их убийство или смерть в результате пыток еще раз подтверждают продолжающуюся политику ненависти к нашему народу.

Как институт омбудсмена, мы решительно осуждаем политику армянской политической власти, основанную на ненависти, сеющую семена вражды в регионе, призываем соответствующие международные структуры по правам человека, национальные институты по правам человека проявить солидарность для прекращения деятельности, ведущей к возникновению новых очагов конфликта", - говорится в отчете.