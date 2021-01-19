Определены направления деятельности Фонда возрождения Карабаха

Одним из направлений работ является оказание финансовой поддержки работам по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий

Определены направления деятельности недавно созданного Фонда возрождения Карабаха.

Как передает Report, они нашли отражение в утвержденном указом президента Азербайджанской Республики от 19 января 2021 года Уставе Фонда возрождения Карабаха.

Направления деятельности Фонда приведены ниже:

1. обеспечивать развитие соответствующей сферы;

2. участвовать в формировании и реализации государственной политики в соответствующей сфере;

3. сотрудничать с соответствующими госорганами (структурами) в соответствующей сфере, участвовать в разработке и реализации предложений;

4. оказывать финансовую поддержку работам по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий;

5. привлекать инвестиции к восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий, а также в целях эффективной организации деятельности в данном направлении, выполнять работы по пропаганде, поощрению и просвещению;

6. поощрять работы по обеспечению целей по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий в рамках сотрудничество государственного и частного секторов;

7. выполнять работы по другим направлениям, предусмотренным данным Уставом.