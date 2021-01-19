Определены направления деятельности Фонда возрождения Карабаха

Определены направления деятельности недавно созданного Фонда возрождения Карабаха.
Как передает Report, они нашли отражение в утвержденном указом президента Азербайджанской Республики от 19 января 2021 года Уставе Фонда возрождения Карабаха.
Направления деятельности Фонда приведены ниже:
1. обеспечивать развитие соответствующей сферы;
2. участвовать в формировании и реализации государственной политики в соответствующей сфере;
3. сотрудничать с соответствующими госорганами (структурами) в соответствующей сфере, участвовать в разработке и реализации предложений;
4. оказывать финансовую поддержку работам по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий;
5. привлекать инвестиции к восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий, а также в целях эффективной организации деятельности в данном направлении, выполнять работы по пропаганде, поощрению и просвещению;
6. поощрять работы по обеспечению целей по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий в рамках сотрудничество государственного и частного секторов;
7. выполнять работы по другим направлениям, предусмотренным данным Уставом.