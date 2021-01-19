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Определены направления деятельности Фонда возрождения Карабаха

Определены направления деятельности Фонда возрождения Карабаха Одним из направлений работ является оказание финансовой поддержки работам по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий
Карабах
19 января 2021 г. 13:22
Определены направления деятельности Фонда возрождения Карабаха

Определены направления деятельности недавно созданного Фонда возрождения Карабаха.

Как передает Report, они нашли отражение в утвержденном указом президента Азербайджанской Республики от 19 января 2021 года Уставе Фонда возрождения Карабаха.

Направления деятельности Фонда приведены ниже:

1. обеспечивать развитие соответствующей сферы;

2. участвовать в формировании и реализации государственной политики в соответствующей сфере;

3. сотрудничать с соответствующими госорганами (структурами) в соответствующей сфере, участвовать в разработке и реализации предложений;

4. оказывать финансовую поддержку работам по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий;

5. привлекать инвестиции к восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий, а также в целях эффективной организации деятельности в данном направлении, выполнять работы по пропаганде, поощрению и просвещению;

6. поощрять работы по обеспечению целей по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию освобожденных территорий в рамках сотрудничество государственного и частного секторов;

7. выполнять работы по другим направлениям, предусмотренным данным Уставом.

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Версия на английском языке Karabakh Revival Foundation activities determined
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdi

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