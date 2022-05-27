О нас

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям "Установленные во время оккупации и военной агрессии Армении на азербайджанских территориях мины продолжают оставаться потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей".
Карабах
27 мая 2022 г. 16:31
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

"Установленные во время оккупации и военной агрессии Армении на азербайджанских территориях мины продолжают оставаться потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Аппаратом омбудсмена Азербайджана.

"Сегодня еще один гражданин Азербайджана - военнослужащий Внутренних войск МВД Омаров Сейидага Мирзага оглу во время несения службы в освобожденном селе Чаменли Агдамского района подорвался на мине и получил ранения различной тяжести. Мы решительно осуждаем подобные инциденты, которые являются серьезным препятствием для мира и безопасности в регионе, и еще раз призываем международные организации принять серьезные меры в отношении Армении, чтобы она предоставила достоверные карты минных полей", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman mina xəritələri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış edib

Самое читаемое

Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Мариуполь сдался после 81-дневной осады
ФотоМариуполь сдался после 81-дневной осады
20 мая 2022 г. 18:07
В Баку цыгане зарезали гражданина России
В Баку цыгане зарезали гражданина России
22 мая 2022 г. 01:17
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
22 мая 2022 г. 10:27
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье
22 мая 2022 г. 08:36
В Баку состоялся предпоказ российского фильма Аманат
ФотоВ Баку состоялся предпоказ российского фильма "Аманат"
20 мая 2022 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi