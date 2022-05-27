Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

"Установленные во время оккупации и военной агрессии Армении на азербайджанских территориях мины продолжают оставаться потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей".

"Установленные во время оккупации и военной агрессии Армении на азербайджанских территориях мины продолжают оставаться потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Аппаратом омбудсмена Азербайджана.

"Сегодня еще один гражданин Азербайджана - военнослужащий Внутренних войск МВД Омаров Сейидага Мирзага оглу во время несения службы в освобожденном селе Чаменли Агдамского района подорвался на мине и получил ранения различной тяжести. Мы решительно осуждаем подобные инциденты, которые являются серьезным препятствием для мира и безопасности в регионе, и еще раз призываем международные организации принять серьезные меры в отношении Армении, чтобы она предоставила достоверные карты минных полей", - говорится в заявлении.