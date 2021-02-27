Очевидец Ходжалинского геноцида: Все еще чувствую влияние этих кошмарных дней на себе

В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, член Центра азербайджанской культуры в американском штате Северная Каролина Анар Усубов, который пережил данную трагедию, когда ему было восемь лет, рассказал известной американской активистке и блогеру Са

В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, член Центра азербайджанской культуры в американском штате Северная Каролина Анар Усубов, который пережил данную трагедию, когда ему было восемь лет, рассказал известной американской активистке и блогеру Сандре Стрингер о событиях в Ходжалы и о второй Карабахской войне.

Как передает Report, несмотря на то, что с этих ужасных событий минуло почти 30 лет, Анар признался, что все еще чувствует влияние этих кошмарных дней на себе.

В ходе беседы он довел до сведения американцев правду о Ходжалинском геноциде.

“На протяжении долгих лет различные международные организации безуспешно пытались достичь мира между враждующими сторонами. Но все эти попытки оказались тщетными. Иначе не было бы второй Карабахской войны. Если быть честным, то я даже не думал о том, что когда-нибудь смогу вернуться. Это было полной неожиданностью, ведь после 30 лет вы просто теряете надежду. Но это свершилось, благодаря несокрушимой воле нашего народа, мужеству и доблести воинов нашей славной армии.

Когда в ходе 44-дневной войны были обстреляны мирные азербайджанские города, мы как будто вновь пережили те ужасные события, которые были совершены армянами в городе Ходжалы.

Хотя мой родной город находится в зоне контроля миротворческого контингента, я все равно несказанно счастлив, потому что дожил до того дня, когда оккупанты были изгнаны с наших земель! Мы обязательно вернемся в Ходжалы!

Я желаю азербайджанскому народу всегда демонстрировать единство во всех вопросах, связанных с нашей Родиной”, - заявил А.Усубов в своем интервью.

Следует отметить, что Центр азербайджанской культуры поделился данным видео со многими местными организациями и соответствующими учреждениями, а также предоставил им дополнительную информацию о Ходжалинском геноциде.