Обнаруженные в Эдилли останки 12 человек заберут с территории сегодня и завтра

Останки 12 человек, предположительно военнослужащих, обнаруженные в селе Эдилли Ходжавендского района, заберут с территории сегодня и завтра.

Останки 12 человек, предположительно военнослужащих, обнаруженные в селе Эдилли Ходжавендского района, заберут с территории сегодня и завтра.

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сказал директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, после составления протокола осмотра места на территорию будут доставлены ящики.

"Затем останки переложат в ящики вместе с личными вещами и номерами. Вещественные доказательства вместе с решениями Военной прокуратуры будут переданы отделу криминалистики Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. По завершении обследования кости и другие вещественные доказательства будут храниться в специальных контейнерах в особых условиях".