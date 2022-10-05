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Обнаруженные в Эдилли останки 12 человек заберут с территории сегодня и завтра

Обнаруженные в Эдилли останки 12 человек заберут с территории сегодня и завтра Останки 12 человек, предположительно военнослужащих, обнаруженные в селе Эдилли Ходжавендского района, заберут с территории сегодня и завтра.
Карабах
5 октября 2022 г. 09:58
Обнаруженные в Эдилли останки 12 человек заберут с территории сегодня и завтра

Останки 12 человек, предположительно военнослужащих, обнаруженные в селе Эдилли Ходжавендского района, заберут с территории сегодня и завтра.

Об этом командированному в Ходжавенд сотруднику Report сказал директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, после составления протокола осмотра места на территорию будут доставлены ящики.

"Затем останки переложат в ящики вместе с личными вещами и номерами. Вещественные доказательства вместе с решениями Военной прокуратуры будут переданы отделу криминалистики Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. По завершении обследования кости и другие вещественные доказательства будут храниться в специальных контейнерах в особых условиях".

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Версия на английском языке Remains found in Edilli to be removed from area today and tomorrow
Версия на азербайджанском языке Edillidə 12 hərbçiyə aid olduğu ehtimal edilən qalıqlar ərazidən bu gün və sabah götürüləcək

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