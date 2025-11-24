Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Обнародована численность населения Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов

    Карабах
    • 24 ноября, 2025
    • 16:48
    Обнародована численность населения Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов

    На сегодняшний день в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проживают более 23 тыс. жителей.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Выступая на мероприятии проекта "Мобильная молодежная служба" в Карабахском университете, заместитель специального представителя президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что восстановительные работы на освобожденных территориях продолжаются быстрыми темпами:

    "В регионе также интенсивно реализуются инфраструктурные проекты, строятся новые автомобильные и железные дороги, аэропорты, прокладываются системы электро- и водоснабжения. В рамках социально-экономических программ поддержки, направленных на развитие предпринимательства и повышение занятости, созданы новые рабочие места".

    Гахраманов, подчеркивая важность социальной активности и образования молодежи для устойчивого развития страны, отметил особую роль Карабахского университета:

    "В настоящее время в университете обучаются более 2000 студентов, которые участвуют в различных социально-инновационных проектах. Устойчивое развитие региона и возвращение жителей на родную землю является одной из приоритетных задач государства. Это мероприятие - важный шаг как для развития молодежи в регионе, так и для будущих социальных проектов".

