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Незаконно присоединенная к армянскому селу территория возвращена Азербайджану

Незаконно присоединенная к армянскому селу территория возвращена Азербайджану Азербайджану передана территория с 12 домами, часть которой приходится на территорию Губадлинского района и незаконно была присоединена к селу Шурнуху Сюникской области
Карабах
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4 января 2021 г. 17:41
Незаконно присоединенная к армянскому селу территория возвращена Азербайджану

Азербайджану передана территория с 12 домами, часть которой приходится на территорию Губадлинского района и незаконно была присоединена к селу Шурнуху Сюникской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения об этом сообщил заместитель главы укрупненной общины Гориса Менуа Овсепян.

По его словам, сельчане не ощущают безопасности. Он также отметил, что азербайджанская сторона уже установила пост у въезда на свой участок села.

После 1990-го года власти Армении оккупировали и приграничные села Азербайджана, на эти территории незаконно были заселены армяне. Согласно заявлению по итогам 44-дневных боев, Армения освобождает оккупированные азербайджанские территории. Выход армян из приходящейся на территорию Азербайджана части села Шурнуху также соответствует условиям заявления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вывод армян из приграничных регионов и определение границ с Азербайджаном: "Мы отходим к признанным на международном уровне границам нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz şəkildə erməni kəndinə birləşdirilmiş ərazi Azərbaycana təhvil verildi

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