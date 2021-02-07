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Немецкий эксперт: Вторая Карабахская война - первая в истории война дронов

Немецкий эксперт: Вторая Карабахская война - первая в истории война дронов "Азербайджан во Второй Карабахской войне, помимо традиционной артиллерийской атаки, впервые применил израильские и турецкие беспилотники".
Карабах
7 февраля 2021 г. 15:13
Немецкий эксперт: Вторая Карабахская война - первая в истории война дронов
Ульрике Франке

"Благодаря Второй Карабахской войне Азербайджан вписал свое имя в военную историю мира, применив впервые израильские и турецкие беспилотники".

Как передает европейское бюро Report, об этом немецкому радио заявила член Европейского совета по международным отношениям, военный эксперт, доктор Ульрике Франке.

Она подчеркнула, что Карабахская война между Арменией и Азербайджаном была первой войной дронов в истории: "Армения использовала в сражении традиционную артиллерию. Представьте, что вы собираете артиллерию, и внезапно над вашей головой появляется дрон, когда вы готовитесь к атаке. Все оборудование и личный состав уничтожаются одним выстрелом".

Военный эксперт отметила, что операция Азербайджанской армии по освобождению города Шуша, до сих пор удивляет многих экспертов.

"Как вы знаете, Шуша расположена на довольно стратегической, гористой местности. Во время операции царила туманная погода, мешавшая полету дронов. Спецназ Азербайджана освободил Шушу буквально за счет уличных боев", - сказала Ульрике Франке.

Эксперт сообщила, что в Германии в марте пройдут предварительные обсуждения разработки "Евродрона" с участием министров оборонной промышленности Франции, Италии и Испании.

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Версия на азербайджанском языке Alman ekspert: “İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə dronla qazanılmış ilk savaşdır”

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