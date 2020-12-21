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Названо время переселения жителей в Шушу

Названо время переселения жителей в Шушу "Я думаю, что, по крайней мере, следующим летом произойдет переселение части граждан в Шушу".
Карабах
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21 декабря 2020 г. 16:03
Названо время переселения жителей в Шушу

"Я думаю, что, по крайней мере, следующим летом произойдет переселение части граждан в Шушу".

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана" Фаиг Исмаилов, находящийся с визитом в Шуше в связи с оценочными и инвентаризационными работами.

По его словам, в настоящее время остается еще немного работ по полному водоснабжению Шуши, работы в этом направлении завершаются:

"Посредством генераторов освещается весь город. В городе есть 3-5-этажные здания, которые не разрушены. Эти здания должны быть отремонтированы. Они будут легко восстановлены, и люди скоро будут переселены туда".

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Версия на английском языке ФотоSome citizens may return to Shusha next summer
Версия на азербайджанском языке ФотоSakinlərin Şuşaya köçürüləcəyi tarix açıqlandı

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