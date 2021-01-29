National Geographic: Агдам в руинах после трех десятилетий армянской оккупации

Журнал National Geographic опубликовал на своей странице в Instagram пост про разрушенный армянами Агдам

Журнал National Geographic опубликовал на своей странице в Instagram пост про разрушенный армянами Агдам.

Как сообщает Report, в публикации приводятся фотографии некогда 40-тысячного города разрушенного в ходе 30-летней оккупации со стороны ВС Армении.

"Недавно возвращенный азербайджанский город Агдам с населением около 40 000 человек стоит в руинах после почти трех десятилетий оккупации армянскими войсками. Только главная мечеть осталась нетронутой; другие здания были разрушены или разобраны после падения города в 1993 году во время конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", - говорится в тексте публикации.