О нас
Report Georgia
Аудио новости

National Geographic: Агдам в руинах после трех десятилетий армянской оккупации

National Geographic: Агдам в руинах после трех десятилетий армянской оккупации Журнал National Geographic опубликовал на своей странице в Instagram пост про разрушенный армянами Агдам
Карабах
29 января 2021 г. 13:50
National Geographic: Агдам в руинах после трех десятилетий армянской оккупации

Журнал National Geographic опубликовал на своей странице в Instagram пост про разрушенный армянами Агдам.

Как сообщает Report, в публикации приводятся фотографии некогда 40-тысячного города разрушенного в ходе 30-летней оккупации со стороны ВС Армении.

"Недавно возвращенный азербайджанский город Агдам с населением около 40 000 человек стоит в руинах после почти трех десятилетий оккупации армянскими войсками. Только главная мечеть осталась нетронутой; другие здания были разрушены или разобраны после падения города в 1993 году во время конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", - говорится в тексте публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке National Geographic: Agdam in ruins after 30 years of Armenian occupation

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава МИД Ирана: Действующее прекращение огня должно привести к оживлению экономики региона
Глава МИД Ирана: Действующее прекращение огня должно привести к оживлению экономики региона
29 января 2021 г. 13:28
В Агдаме сапер подорвался на мине
В Агдаме сапер подорвался на мине
29 января 2021 г. 13:14
Видеокадры из села Джуварлы Физулинского района
ФотоВидеокадры из села Джуварлы Физулинского района
29 января 2021 г. 11:37
Проведено заседание в связи с историко-культурными памятниками в Карабахе
Проведено заседание в связи с историко-культурными памятниками в Карабахе
29 января 2021 г. 10:34
Насколько жители Грузии осведомлены о Второй Карабахской войне?
Насколько жители Грузии осведомлены о Второй Карабахской войне?
28 января 2021 г. 19:18
Кадры из села Зергер Физулинского района
ФотоКадры из села Зергер Физулинского района
28 января 2021 г. 19:06
Захарова: Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном
Захарова: Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном
28 января 2021 г. 17:24
Суговушан – жемчужина на склоне гор
ФотоСуговушан – жемчужина на склоне гор
28 января 2021 г. 17:18
Названа повестка встречи трехсторонней рабочей группы по Карабаху
Названа повестка встречи трехсторонней рабочей группы по Карабаху
28 января 2021 г. 13:47
Погибший в боях за Шушу старший солдат Внутренних войск МВД
Погибший в боях за Шушу старший солдат Внутренних войск МВД
28 января 2021 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi