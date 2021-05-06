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Найдено тело еще одного шехида

Найдено тело еще одного шехида Обнаружены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести военнослужащего Азербайджанской Армии
Карабах
6 мая 2021 г. 22:17
Найдено тело еще одного шехида

Обнаружены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести военнослужащего Азербайджанской Армии.

Как передает Report, установлено, что в боях за освобождение наших земель шехидом стал капитан Рахматов Абульфаз Гусейнверди оглы.

Уроженец села Анбу Лерикского района, А.Рахматов проявил героизм в боях за освобождение Джебраила и Губадлы во время Второй Карабахской войны. С 15 октября связь с ним оборвалась, и он долгое время числился пропавшим без вести.

Его останки были обнаружены в направлении Джебраильского района.

Отметим, что покойный принимал участие также в апрельских и Товузских боях.

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Версия на азербайджанском языке Фото Vətən müharibəsində itkin düşmüş zabitimizin nəşi tapılıb

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