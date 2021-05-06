Найдено тело еще одного шехида

Обнаружены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести военнослужащего Азербайджанской Армии

Обнаружены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести военнослужащего Азербайджанской Армии.

Как передает Report, установлено, что в боях за освобождение наших земель шехидом стал капитан Рахматов Абульфаз Гусейнверди оглы.

Уроженец села Анбу Лерикского района, А.Рахматов проявил героизм в боях за освобождение Джебраила и Губадлы во время Второй Карабахской войны. С 15 октября связь с ним оборвалась, и он долгое время числился пропавшим без вести.

Его останки были обнаружены в направлении Джебраильского района.

Отметим, что покойный принимал участие также в апрельских и Товузских боях.