Начался визит Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН в Агдам

22 июня после посещения разрушенного в результате армянской оккупации Физулинского района Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Ангел Моратинос побывал в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

22 июня после посещения разрушенного в результате армянской оккупации Физулинского района Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхел Моратинос побывал в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, целью визита было ознакомление с последствиями учиненного вооруженными силами Армении во время оккупации вандализма, уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов дал Мигелю Анхелу Моратиносу подробную информацию о предстоящих строительных работах в Агдаме. Моратинос ознакомился с генпланом города Агдам.

Согласно генплану, территория Агдама составит 1 750 га. Здесь будет создана умная и устойчивая социальная инфраструктура. В городе планируется построить 15 школ и детских садов.