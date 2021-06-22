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Начался визит Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН в Агдам

Начался визит Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН в Агдам 22 июня после посещения разрушенного в результате армянской оккупации Физулинского района Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Ангел Моратинос побывал в освобожденном от оккупации Агдамском районе.
Карабах
22 июня 2021 г. 18:27
Начался визит Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН в Агдам
Мигель Анхел Моратинос

22 июня после посещения разрушенного в результате армянской оккупации Физулинского района Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхел Моратинос побывал в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, целью визита было ознакомление с последствиями учиненного вооруженными силами Армении во время оккупации вандализма, уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов дал Мигелю Анхелу Моратиносу подробную информацию о предстоящих строительных работах в Агдаме. Моратинос ознакомился с генпланом города Агдам.

Согласно генплану, территория Агдама составит 1 750 га. Здесь будет создана умная и устойчивая социальная инфраструктура. В городе планируется построить 15 школ и детских садов.

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Версия на азербайджанском языке BMT ali nümayəndəsinin Ağdama səfəri başlayıb

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