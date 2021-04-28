Началась поездка журналистов в Физули и Ходжавенд

При организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана началась очередная поездка группы представителей СМИ в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Ходжавендский районы

Сегодня при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана началась очередная поездка группы представителей местных средств массовой информации в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Ходжавендский районы.

Как передает сотрудник Report, по словам пресс-секретаря МЭПР Ирады Ибрагимовой, сначала участники мероприятия отправятся в село Ишыглы Физулинского района, где проведут осмотр уничтоженного памятника природы (восточный чинар).

Она отметила, что далее состоится осмотр эксплуатируемого каменного карьера в селе Давлатъярлы Физулинского района: "В рамках поездки в селе Гарамаммедли Физулинского района будут высажены деревья на площади в 1 гектар и будут выпущены мальки рыбы в водохранилище Кондаланчай-1.

Кроме того, будет проведен осмотр памятника природы Азыхская пещера, расположенного на территории села Азых Ходжавендского района, и 900-летнего памятника природы дерева Восточный Чинар в поселке Гадрут".