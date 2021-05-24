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На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть

На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть В конце мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся в служебной деятельности
Карабах
24 мая 2021 г. 18:53
На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на государственной границе с Арменией продолжаются мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны, улучшению материально-технического обеспечения и социальных условий военнослужащих.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 24 мая на территории Зангиланского района на госгранице с Арменией начала служебно-боевую деятельность новая воинская часть - пограничная комендантская служба.

На церемонии, организованной в связи с этим, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал персоналу поздравления начальника службы генерал-полковника Эльчина Гулиева. В конце мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся в служебной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanla sərhəddə daha bir hərbi hissə fəaliyyətə başlayıb

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