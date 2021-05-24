На границе с Арменией начала действовать еще одна воинская часть

В конце мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся в служебной деятельности

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на государственной границе с Арменией продолжаются мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны, улучшению материально-технического обеспечения и социальных условий военнослужащих.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 24 мая на территории Зангиланского района на госгранице с Арменией начала служебно-боевую деятельность новая воинская часть - пограничная комендантская служба.

На церемонии, организованной в связи с этим, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал персоналу поздравления начальника службы генерал-полковника Эльчина Гулиева. В конце мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся в служебной деятельности.