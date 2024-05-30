О нас

Мухтар Бабаев: Мины не только угрожают жизням, но и препятствуют устойчивому развитию

Мухтар Бабаев: Мины не только угрожают жизням, но и препятствуют устойчивому развитию Скрытые угрозы от мин не только угрожают жизни, но и препятствуют устойчивому развития.
Карабах
30 мая 2024 г. 11:46
Мухтар Бабаев: Мины не только угрожают жизням, но и препятствуют устойчивому развитию

Мины не только представляют собой скрытые угрозы для жизни людей, но и препятствуют устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом в видеообращении к участникам международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Наша цель - создать на освобожденных территориях зону зеленой энергетики. Восстанавливая экосистемы и вновь внедряя устойчивые методы, мы стремимся превратить эти земли в зеленые зоны. Мы используем инновационные технологии и подходы, такие как "умные города" и "умные деревни", для обеспечения минимального уровня выбросов",- сказал он.

По словам Бабаева, концепция "зеленой энергетической зоны", применяемая в регионе, также будет напрямую способствовать достижению целевых показателей "чистого нуля".

"Решение этой проблемы является национальным приоритетом не только для Азербайджана. Это глобальная проблема. Вот почему международное сотрудничество и мобилизация ресурсов одинаково важны. Мы призываем международное сообщество и партнеров по развитию присоединиться к нам в этой миссии",- сказал он.

М.Бабаев отметил, что Азербайджан поддерживает давние партнерские отношения с Программой развития ООН и другими международными организациями: "Это сыграло важную роль в нашей деятельности и природоохранных мероприятиях".

"Вместе мы сможем добиться того, чтобы все пострадавшие регионы по всему миру стали символами жизнестойкости, обновления и восстановления окружающей среды",- добавил президент COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Mines not only threaten lives but also hinder sustainable development
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Minalar təkcə insanlar üçün təhlükə yaratmır, həm də dayanıqlı inkişafa mane olur

Экслюзивные новости

Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi