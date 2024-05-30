Мухтар Бабаев: Мины не только угрожают жизням, но и препятствуют устойчивому развитию

Скрытые угрозы от мин не только угрожают жизни, но и препятствуют устойчивому развития.

Мины не только представляют собой скрытые угрозы для жизни людей, но и препятствуют устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом в видеообращении к участникам международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане заявил министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Наша цель - создать на освобожденных территориях зону зеленой энергетики. Восстанавливая экосистемы и вновь внедряя устойчивые методы, мы стремимся превратить эти земли в зеленые зоны. Мы используем инновационные технологии и подходы, такие как "умные города" и "умные деревни", для обеспечения минимального уровня выбросов",- сказал он.

По словам Бабаева, концепция "зеленой энергетической зоны", применяемая в регионе, также будет напрямую способствовать достижению целевых показателей "чистого нуля".

"Решение этой проблемы является национальным приоритетом не только для Азербайджана. Это глобальная проблема. Вот почему международное сотрудничество и мобилизация ресурсов одинаково важны. Мы призываем международное сообщество и партнеров по развитию присоединиться к нам в этой миссии",- сказал он.

М.Бабаев отметил, что Азербайджан поддерживает давние партнерские отношения с Программой развития ООН и другими международными организациями: "Это сыграло важную роль в нашей деятельности и природоохранных мероприятиях".

"Вместе мы сможем добиться того, чтобы все пострадавшие регионы по всему миру стали символами жизнестойкости, обновления и восстановления окружающей среды",- добавил президент COP29.