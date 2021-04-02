Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии

В результате этих событий Азербайджанская армия понесла потери, были убитые и раненые среди гражданского населения

Сегодня очередная годовщина апрельских боев между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, с начала апрельских боев, завершившихся победой Азербайджанской армии, прошло 5 лет.

С середины марта 2016 года армяне начали интенсивно нарушать перемирие. В ночь с 1 на 2 апреля позиции и населенные пункты Азербайджанской армии по всей линии фронта подверглись интенсивному обстрелу со стороны противника. В результате со 2 по 5 апреля армяне совершили вооруженные провокации на линии соприкосновения войск. Во время провокаций были нападения и на мирное население. В результате этих событий Азербайджанская армия понесла потери, были убитые и раненые среди гражданского населения.

Во время боевых действий Азербайджанская армия также нанесла ответные удары по армянским позициям, в ходе быстрого контрнаступления было освобождено более 2 000 гектаров территории. От вражеских сил полностью были очищены высоты вокруг села Талыш Геранбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан. С целью защиты города Горадиз от вражеской угрозы под контроль Азербайджанской армии перешла также стратегически важная высота "Леле тепе", расположенная в направлении Физулинского района, что позволило держать под контролем обширную территорию. В результате этих боев 320 армянских военнослужащих были уничтожены, более 500 получили ранения.