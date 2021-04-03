Минобороны: В госпиталях проходят лечение 59 гази

“В госпиталях находятся 59 раненых гази”.

“В госпиталях находятся 59 раненых гази”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, проведенном в отделении медицинской реабилитации 2-го лечебного корпуса Главного клинического госпиталя Вооруженных сил в связи с деятельностью военных врачей в период Отечественной войны и текущей деятельностью на освобожденных территориях заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев.

“В настоящее время их лечение продолжается”, - сказал Ф.Набиев.