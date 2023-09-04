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Минобороны РФ сообщило о назначении нового командующего РМК, временно размещенного в Азербайджане

Минобороны РФ сообщило о назначении нового командующего РМК, временно размещенного в Азербайджане В Министерстве обороны РФ сообщили о назначении нового командующего российского миротворческого контингента (РМК), временно размещенного на территории Азербайджана.
Карабах
4 сентября 2023 г. 21:42
Минобороны РФ сообщило о назначении нового командующего РМК, временно размещенного в Азербайджане

В Министерстве обороны РФ сообщили о назначении нового командующего российского миротворческого контингента (РМК), временно размещенного на территории Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт оборонного ведомства.

Согласно информации, с 3 сентября 2023 г. командование РМК в Карабахском регионе Азербайджана возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича.

Кулаков родился 20 июля 1969 года. С марта 2017 года начальником Казанского высшего военного командного училища.

Его предшественник - генерал-полковник Александр Ленцов был назначен 25 апреля текущего года. Он сменил на этом посту Андрея Волкова.

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