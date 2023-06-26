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Закир Гасанов: Провокации всегда заканчивались для вооруженных сил Армении очень плохо

Закир Гасанов: Провокации всегда заканчивались для вооруженных сил Армении очень плохо Незаконные вооруженные формирования Армении не имеют абсолютно никаких шансов против армии Азербайджана. Единственные их возможности - это мелкие провокации.
Карабах
26 июня 2023 г. 13:46
Закир Гасанов: Провокации всегда заканчивались для вооруженных сил Армении очень плохо

Незаконные вооруженные формирования Армении не имеют абсолютно никаких шансов против армии Азербайджана. Единственные их возможности - это мелкие провокации.

Как передает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в интервью CBC.

"Мы не оцениваем высоко возможности незаконных армянских формирований, которые остались на территории Карабахской экономической зоны Азербайджана. Мы знаем их численность, их вооружение, их морально-психологическое состояние, мы знаем на что они способны. Я вас уверяю, что, как и отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, у них абсолютно никаких шансов на проведение каких-то мероприятий против азербайджанской армии. Какие-то маленькие провокации могут быть, которые заканчиваются для них очень плохо", - заявил министр.

По его словам, после войны 2020 года армия Азербайджана провела приблизительно 6 крупных операций на условной границе с Арменией, в результате которых армянская армия понесла большие потери как в живой силе, так и технике, и Азербайджан занял стратегические высоты.

Глава МО отметил, что, имея такое стратегическое преимущество, Азербайджан создал там мощную систему огня и мощные инженерные сооружения, которые дают возможность иметь оперативные преимущества.

"Их провокации всегда заканчивались для армянских вооруженных сил очень плохо", - добавил З. Гасанов.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov: Provocations have always ended very badly for Armenian armed forces

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