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Министр армии США: БПЛА представляют собой серьезные проблемы для нас

Министр армии США: БПЛА представляют собой серьезные проблемы для нас В течение многих лет американские военные сосредоточивали внимание на угрозе, которую представляют БПЛА, которые особенно использовались во Второй карабахской войне
Карабах
27 июня 2022 г. 06:56
Министр армии США: БПЛА представляют собой серьезные проблемы для нас

В течение многих лет американские военные сосредоточивали внимание на угрозе, которую представляют БПЛА, которые особенно использовались во Второй карабахской войне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр армии США (сухопутные войска - ред.) Кристин Уормут.

"Беспилотные летательные аппараты и другие автоматизированные системы представляют собой серьезные проблемы для Соединенных Штатов. Поэтому мы планируем совершенствовать наши системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказала она.

Министр заявила, что украинские военные регулярно используют зенитные установки Bayraktar TB2 турецкого производства для нанесения ударов по бронетанковой части и российским войскам, а РФ как для обнаружения противника и демонстрации артиллерийского огня.

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