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МИД: События в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана

МИД: События в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана "К сожалению, снова говорим о лживом и клеветническом заявлении армянской стороны. Мы неоднократно отвечали на необоснованные претензии армянской стороны относительно событий в Сумгайыте, и сегодня я хотела бы еще раз подчеркнуть, что события в городе в к
Карабах
28 февраля 2021 г. 13:34
МИД: События в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана

"К сожалению, снова говорим о лживом и клеветническом заявлении армянской стороны. Мы неоднократно отвечали на необоснованные претензии официального Еревана относительно событий в Сумгайыте, и сегодня я хотела бы еще раз подчеркнуть, что кровополитие в городе в конце февраля 1988 года были преднамеренными и хорошо спланированными против Азербайджана".

Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Как известно, Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело в связи с происшествием, было проведено расследование, в результате которого установлены виновные и соучастники беспорядков, жертвы и пострадавшие общей численностью 32 человека – хочу подчеркнуть, что шестеро из них были азербайджанцами. Собраны многочисленные свидетельства проживающих в Сумгайыте армян об Эдуарде Григоряне, армянине по национальности, который возглавил эти беспорядки, лично убил 6 человек и изнасиловал трех женщин армянского происхождения. Э.Григорян, приговоренный решением суда к 12 годам лишения свободы, был переведен в Армению для отбывания наказания, а затем освобожден", - подчеркнула Л.Абдуллаева.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Sumqayıt hadisələri Azərbaycana qarşı planlaşdırılmış təxribat idi

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