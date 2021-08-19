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МИД России: Приоритетом остается реализация трехсторонних договоренностей

МИД России: Приоритетом остается реализация трехсторонних договоренностей "Проблема вокруг Карабаха находится в центре внимания российской стороны. Приоритетом остаётся реализация трёхсторонних договорённостей. Контакты на высшем и высоком уровне проходят регулярно"
Карабах
19 августа 2021 г. 17:47
МИД России: Приоритетом остается реализация трехсторонних договоренностей

"Проблема вокруг Карабаха находится в центре внимания российской стороны. Приоритетом остается реализация трехсторонних договоренностей. Контакты на высшем и высоком уровне проходят регулярно". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Официальный представитель МИД РФ напомнила о встречах лидеров государств. По ее словам, форматы встреч обсуждаются со сторонами и принимаются решения исходя из их эффективности.

"Благодаря действиям миротворцев обстановка в регионе значительно улучшилась", - отметила она.

Захарова уверена, что причина возникновения инцидентов на границе - острый дефицит доверия в отношениях Баку и Еревана: "Россия выступает за комплексное оздоровление азербайджано-армянских отношений".

"Мы призываем обе стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле. Мы по-прежнему считаем, что долгосрочным решением является запуск процесс по делимитации границ с ее последующей демаркацией", - сказала Захарова.

Комментируя встречу трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, Захарова отметила, что сторонам удалось вернуться к практическому обсуждению подходов к разблокировке коммуникаций.

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