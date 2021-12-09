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МИД РФ: Важно продолжать регулярные контакты между лидерами Азербайджана и Армении

МИД РФ: Важно продолжать регулярные контакты между лидерами Азербайджана и Армении Считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении.
Карабах
9 декабря 2021 г. 18:12
МИД РФ: Важно продолжать регулярные контакты между лидерами Азербайджана и Армении

Считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что Россия приветствует любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

"Мы рассчитываем, что по итогам встречи лидеров двух государств, которая намечена на 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации трехсторонних договоренностей", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на английском языке Russian FM: Maintaining regular contacts between Azerbaijani, Armenian leaders vital
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında təmaslar davam etməlidir"

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