МИД РФ: Важно продолжать регулярные контакты между лидерами Азербайджана и Армении

Считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении.

Считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что Россия приветствует любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

"Мы рассчитываем, что по итогам встречи лидеров двух государств, которая намечена на 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации трехсторонних договоренностей", - заявила официальный представитель МИД РФ.