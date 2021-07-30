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МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации.
Карабах
30 июля 2021 г. 13:34
МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
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Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД России.

"Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство РФ выразило готовность оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы "через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы".

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