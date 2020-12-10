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МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией

МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией Захарова: "Согласно пункту 9 заявления лидеров трех стран от 9 ноября, разблокируются все экономические, транспортные связи в регионе"
Карабах
10 декабря 2020 г. 17:26
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией

"Согласно пункту 9 заявления лидеров трех стран от 9 ноября, разблокируются все экономические, транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Также было условлено, что, по согласованию сторон, будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, которые связывают Нахичеванскую АР с основной территорией Азербайджана". Как передает российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как вы понимаете, разблокирование экономических связей, строительство новых коммуникаций – это процесс длительный, в него необходимо вовлечь многие профильные структуры и главные вопросы будут при этом решаться властями Азербайджана и Армении, которые, насколько нам известно, сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие в ходе постконфликтной фазы проблемы. Наиболее перспективным сегодня направлением выступает восстановление железнодорожного сообщения. При содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков железнодорожной инфраструктуры в Нахичеванской АР, а также в прилегающих к границе железнодорожных линиях в Армении", - сказала она.

"Ситуация в регионе очень непростая. Очень много было сосредоточено на том, чтобы вернуть ее в мирное русло, усадить стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по созданию предпосылок и условий для нормализации жизни в этом регионе во всех сферах. Это работа чрезвычайно кропотливая. Было вложено очень много сил и усилий", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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