МИД: Попытки армянской делегации в ПАСЕ внести поправки в проект резолюции провалились

25 января Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию под названием "Отчет о ходе выполнения процедуры мониторинга ПАСЕ на 2020 год"

25 января Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию под названием "Отчет о ходе выполнения процедуры мониторинга ПАСЕ на 2020 год".

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в связи с традиционным ежегодным отчетом в проекте резолюции дается оценка ключевых событий в странах, участвующих в процедуре мониторинга или постмониторинговом диалоге, включая Азербайджан и Армению, и даются соответствующие рекомендации.

"Вышеупомянутая резолюция содержит соответствующие статьи в контексте боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Так, в пункте 5 резолюции говорится, что комитет «наблюдал за событиями, связанными с военными действиями между Арменией и Азербайджаном в Нагорно-карабахском регионе 27 сентября 2020 года, выдвинул дискуссию по текущим вопросам с участием депутатов от обеих сторон. Содокладчики по Армении и Азербайджану призвали к мирному урегулированию конфликта». В пункте 11 резолюции упоминается:

"В связи с нагорно-карабахским конфликтом Ассамблея призывает все стороны воздерживаться от подстрекательской риторики, мешающей политическому диалогу, как можно скорее выполнить положения Трехстороннего соглашения по гуманитарным вопросам, незамедлительно обменять военнопленных и тела, уважать культурное наследие, а также Комитет по мониторингу изучить пути создания атмосферы, способствующей мирному процессу на парламентском уровне. Ассамблея выражает серьезную обеспокоенность в связи с утверждениями о нарушениях норм гуманитарного права и прав человека всеми сторонами в конфликте, деградации некоторых религиозных объектов и памятников, а также утверждениями об уничтожении частной собственности и ожидает всестороннего расследования и судебного преследования виновных».

Следует отметить, что попытки армянской делегации в ПАСЕ внести необоснованные поправки в проект резолюции не увенчались успехом. Поправки армянской стороны были отклонены как Мониторинговой комиссией, так и Пленумом Ассамблеи.

Кроме того, армянская делегация попросила обсудить «необоснованные задержки в возвращении армянских пленных и других задержанных властями Азербайджана как нарушение Европейских международных стандартов прав человека» на основе процедуры дебатов по текущим вопросам. В связи с этим азербайджанская делегация направила письмо председателю ПАСЕ, в котором информировала его о позиции нашей страны по данному вопросу и подчеркнула, что такое обсуждение неприемлемо. В результате было сочтено нецелесообразным, чтобы Бюро обсуждало этот вопрос.

В то же время 25 января генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич выступила перед членами ПАСЕ на зимней полусессии, подтвердив позицию организации и приветствовав подписанное 10 ноября трехстороннее заявление между Арменией и Азербайджаном. Она заявила, что организация готова поддержать обе страны в постконфликтный период в рамках мандата Совета Европы и проводит консультации со сторонами с этой целью", - говорится в заявлении МИД.