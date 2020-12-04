МИД: Этот шаг французского парламента наносит удар по мандату посредника

Этот шаг французского законодательного органа наносит серьезный удар по мандату страны-посредника, а также омрачает двусторонние отношения

Принятие Национальной ассамблеей Франции резолюции "О защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока" - очередная совершенно необоснованная, недружественная и провокационная деятельность французского парламента. После Сената принятие нижней палатой предвзятой резолюции свидетельствует о продолжающейся кампании против Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Как следует из названия резолюции, члены Национальной ассамблеи желая придать вопросу религиозный оттенок, не имеющий ничего общего с реальностью, пытаются представить свои проармянские позиции с надуманным обоснованием.

Азербайджан - многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором люди разных вероисповеданий и этнической принадлежности живут в гармонии и мире как одна семья. Мы отвергаем попытки охарактеризовать армяно-азербайджанский конфликт как столкновение религий или цивилизаций, решительно осуждаем такой подход, являющийся серьезной угрозой для мира и безопасности.

Эта резолюция не имеет юридической силы. Однако, как и в случае с Сенатом, учитывая политический подтекст документа Национальной ассамблеи, мы хотели бы подчеркнуть, что эти принципиально ошибочные резолюции противоречат нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинскому заключительному акту, резолюциям Совета Безопасности ООН от 1993 года, а также двусторонним документам, существующим между Азербайджаном и Францией.

Этот шаг французского законодательного органа наносит серьезный удар по мандату страны-посредника, а также омрачает двусторонние отношения.

Следует также подчеркнуть, что до сих пор национальная ассамблея Франции не провела ни одного слушания и не приняла никаких резолюций о миллионе азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке и нарушениям фундаментальных прав человека. Это наглядно демонстрирует, что законодательный орган Франции занимает полностью предвзятую позицию.

Демонстрация Национальной ассамблеей подхода, полностью противоречащего положениям заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, наносит серьезный ущерб усилиям по обеспечению мира и безопасности как в регионе, так и на глобальном уровне.

Хотелось бы отметить, что в связи с принятием Национальной ассамблеей необоснованной и предвзятой резолюции посол Франции в Азербайджане будет вызван в Министерство иностранных дел, и решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения противоположной стороны", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.