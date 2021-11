МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы

8 ноября 2020 года, после 28 лет разлуки, наш флаг снова был поднят в Шуше.

Как сообщает Report, об этом написано на странице МИД Азербайджана в Twitter.

«8 ноября - дата, которая меняет историю! С Днем Победы!», - говорится в публикации.