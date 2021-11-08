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МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы

МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы 8 ноября 2020 года, после 28 лет разлуки, наш флаг снова был поднят в Шуше.
Карабах
8 ноября 2021 г. 00:14
МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы

8 ноября 2020 года, после 28 лет разлуки, наш флаг снова был поднят в Шуше.

Как сообщает Report, об этом написано на странице МИД Азербайджана в Twitter.

«8 ноября - дата, которая меняет историю! С Днем Победы!», - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Zəfər günü münasibəti ilə paylaşım edib

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