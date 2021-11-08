МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы

8 ноября 2020 года, после 28 лет разлуки, наш флаг снова был поднят в Шуше.
«8 ноября - дата, которая меняет историю! С Днем Победы!», - говорится в публикации.
8 noyabr 2020-ci il tarixində,28 illik həsrətdən sonra bayrağımız yenidən— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Şuşa|da ucaldı.
8 noyabr-tarixi dəyişən tarix!
Zəfər Günümüz Mübarək!
City of
#Shushawas liberated by i Army on 8 November 2020. #HappyVictoryDay, #Azerbaijan! #VətənMüharibəsi #QarabağAzərbaycandır! pic.twitter.com/wTVqiprsaF November 7, 2021