МИД Азербайджана осудил резолюцию Европарламента

Каких-либо изменений в позиции ЕС в поддержку территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана и других стран Восточного партнерства не произошло

"В принятой 20 января этого года Европарламентом резолюции о применении Общей внешней политики и политики безопасности с доктринальным и правовым действием, считающейся дорожной картой на 2021 год, в очередной раз однозначно отразилась поддержка ЕС территориальной целостности стран Восточного партнерства (в том числе Азербайджана) в рамках международно признанных границ. Несмотря на усилия некоторых проармянских кругов, после 44-дневной Отечественной войны каких-либо изменений в позиции Европейского Союза в поддержку территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана и других стран Восточного партнерства не произошло".

Об этом Report сообщила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В документе также отмечается, что трехстороннее соглашение, подписанное главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября, оценивается положительно, выражается надежда на то, что это соглашение откроет лучшие перспективы для будущего мира.

Что касается некоторых необоснованных и запоздалых моментов, отраженных в резолюции, мы хотели бы их уточнить. В первую очередь, наша позиция по вопросу будущего статуса региона и обеспечения безопасности армянского населения и наследия Нагорного Карабаха очевидна и неоднократно выражалась однозначно. Еще раз доводим до внимания членов Европарламента, не знакомых с этой позицией, что президент Азербайджана отправил вопрос статуса на свалку истории, а что касается безопасности армянского населения и наследия, то права всех граждан Азербайджана, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания, обеспечиваются Конституцией Азербайджана, а историко-культурные памятники охраняются на государственном уровне.

В резолюции отражены необоснованные претензии в отношении братской Турции, имеют место быть предвзятые мнения, не отражающие правду. Подчеркиваем, что Турция является одной из ведущих стран региона, заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе и играет в этом исключительную роль", - подчеркнула представитель МИД.