Международные путешественники посетили Лачын
Карабах
- 27 марта, 2026
- 08:48
Группа международных путешественников из 37 стран посетила Лачын.
Как сообщает из города корреспондент Report, делегация ознакомилась с инфраструктурными и восстановительными работами в городе.
Путешественники также посетили арт-галлерею, где смогли ознакомиться с культурными особенностями Азербайджана и Карабаха, с искусством азербайджанского ковроткачества.
Отметим, что накануне начался визит в Карабах и восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавших Карабах и Восточный Зангезур.
Последние новости
09:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.03.2026)Финансы
09:24
Бенни Прасад: Карабах демонстрирует быстрые темпы возрожденияКарабах
09:18
Стоимость азербайджанской нефти превысила $121Энергетика
09:16
Сборная Азербайджана по футболу проведет первый матч в турнире FIFA Series – 2026Футбол
09:09
Глен Далисай: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляютКарабах
09:08
Биткоин подешевел на 3% на фоне геополитической неопределенностиФинансы
08:48
Международные путешественники посетили ЛачынКарабах
08:34
В США подсчитали расходы на восстановление потерянной при ударах по Ирану техникиДругие страны
08:20