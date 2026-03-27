    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    • 27 марта, 2026
    • 08:48
    Международные путешественники посетили Лачын

    Группа международных путешественников из 37 стран посетила Лачын.

    Как сообщает из города корреспондент Report, делегация ознакомилась с инфраструктурными и восстановительными работами в городе.

    Путешественники также посетили арт-галлерею, где смогли ознакомиться с культурными особенностями Азербайджана и Карабаха, с искусством азербайджанского ковроткачества.

    Отметим, что накануне начался визит в Карабах и восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавших Карабах и Восточный Зангезур.

    Beynəlxalq səyyahlar qrupu Laçına səfər edib
    International travelers group visits Azerbaijan's Lachin
