Международные путешественники посетили Лачын

Группа международных путешественников из 37 стран посетила Лачын.

Как сообщает из города корреспондент Report, делегация ознакомилась с инфраструктурными и восстановительными работами в городе.

Путешественники также посетили арт-галлерею, где смогли ознакомиться с культурными особенностями Азербайджана и Карабаха, с искусством азербайджанского ковроткачества.

Отметим, что накануне начался визит в Карабах и восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавших Карабах и Восточный Зангезур.