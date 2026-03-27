    Beynəlxalq səyyahlar qrupu Laçına səfər edib

    Qarabağ
    • 27 mart, 2026
    • 08:54
    Beynəlxalq səyyahlar qrupu Laçına səfər edib

    37 ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar qrupu Laçına səfər edib.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, nümayəndə heyəti şəhərdəki infrastruktur və bərpa işləri ilə tanış olub.

    Səyyahlar həmçinin incəsənət qalereyasını ziyarət edib, orada Azərbaycanın və Qarabağın mədəni irsi, eləcə də Azərbaycan xalçaçılıq sənəti ilə tanış ola biliblər.

    Qeyd edək ki, ötən gün "NomadMania" klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunan əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harri Mitsidisin rəhbərliyi altında beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Nümayəndə heyətinin tərkibinə 37 ölkədən 79 səyyah daxildir. Bu, indiyədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən ən çoxsaylı beynəlxalq səyyahlar qrupudur.

    NomadMania beynəlxalq səyyahlar klubu İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Foto
    Международные путешественники посетили Лачын
    Foto
    International travelers group visits Azerbaijan's Lachin

    Son xəbərlər

    09:38

    Əksər yerlərdə yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:35

    Kürdəmirdə magistral su xətti partlayıb, 6 kənd susuz qalıb

    Hadisə
    09:33

    Jurnalist Rəşad Baxşəliyev vəfat edib

    Media
    09:30

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Bakıda Portuqaliya yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:29

    Benni Prasad: Qarabağ sürətli dirçəliş templəri nümayiş etdirir

    Qarabağ
    09:23

    Azərbaycan neftinin qiyməti 121 dolları ötüb

    Energetika
    09:22

    Qlen Dalisay: Qarabağda bərpa işlərinin sürəti heyranedicidir

    Qarabağ
    09:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.03.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" turnirində ilk oyununa çıxır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti