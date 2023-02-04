Международные путешественники побывали в местах массовых захоронений в Физули

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, посетила места массовых захоронений в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, посетила места массовых захоронений в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.

Как передает Report, гостям была представлена информация о количестве мин, которые обнаружены в данном месте.

"Предполагается, что Армения предвидела, что это массовое захоронение рано или поздно будет обнаружено и поэтому, заминировала его и окрестности, чтобы скрыть совершенное ею военное преступление, вызвать гибель людей, которые искали останки своих родственников. Это метод, типичный для военных преступлений Армении, заминированы даже обычные кладбища на освобожденных территориях, кости людей были извлечены из могил, а в могилах искали золотые зубы", - пояснили представители ANAMA.

Представители ANAMA также подчеркнули, что работы по разминированию в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района продолжаются.

Визит международных путешественников на освобожденные территории продолжается.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре - в прошлом году.

Нынешняя поездка - шестая по счету. В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе авторы известных книг о путешествиях.

Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как Dark tourism. Международные путешественники, посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по строительству и реконструкции, с работой по созданию Зангезурского коридора.