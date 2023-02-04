О нас

Международные путешественники побывали в местах массовых захоронений в Физули

Международные путешественники побывали в местах массовых захоронений в Физули Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, посетила места массовых захоронений в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.
Карабах
4 февраля 2023 г. 18:38
Международные путешественники побывали в местах массовых захоронений в Физули

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, посетила места массовых захоронений в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.

Как передает Report, гостям была представлена информация о количестве мин, которые обнаружены в данном месте.

"Предполагается, что Армения предвидела, что это массовое захоронение рано или поздно будет обнаружено и поэтому, заминировала его и окрестности, чтобы скрыть совершенное ею военное преступление, вызвать гибель людей, которые искали останки своих родственников. Это метод, типичный для военных преступлений Армении, заминированы даже обычные кладбища на освобожденных территориях, кости людей были извлечены из могил, а в могилах искали золотые зубы", - пояснили представители ANAMA.

Представители ANAMA также подчеркнули, что работы по разминированию в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района продолжаются.

Визит международных путешественников на освобожденные территории продолжается.
За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре - в прошлом году.
Нынешняя поездка - шестая по счету. В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе авторы известных книг о путешествиях.
Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как Dark tourism. Международные путешественники, посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по строительству и реконструкции, с работой по созданию Зангезурского коридора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyahətçilər Füzulidə kütləvi məzarlıqları ziyarət ediblər

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 30 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 30 автомобилей российских миротворцев
4 февраля 2023 г. 17:48
Международные путешественники наблюдали за подрывом обнаруженных мин в Физули
ФотоМеждународные путешественники наблюдали за подрывом обнаруженных мин в Физули
4 февраля 2023 г. 17:33
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
4 февраля 2023 г. 15:58
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Международные путешественники из 12 стран отправились в Физули
ФотоМеждународные путешественники из 12 стран отправились в Физули
4 февраля 2023 г. 15:36
Путешественница из Уэльса вручила подарки детям семей, проживающих в Шуше
ФотоПутешественница из Уэльса вручила подарки детям семей, проживающих в Шуше
4 февраля 2023 г. 15:08
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Международные путешественники побывали в административном здании города Шуша
ФотоМеждународные путешественники побывали в административном здании города Шуша
4 февраля 2023 г. 14:32
Международные путешественники полюбовались видом с Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоМеждународные путешественники полюбовались видом с Джыдыр-дюзю в Шуше
4 февраля 2023 г. 13:57
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi