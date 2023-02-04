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Международные путешественники из 12 стран прибыли на место акции на дороге Ханкенди-Лачын

Международные путешественники из 12 стран прибыли на место акции на дороге Ханкенди-Лачын Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после посещения Азыхской пещеры прибыли на дорогу Ханкенди-Лачын, где уже 55 дней продолжается мирная акция экоактивистов против незаконной, неконтролируем
Карабах
4 февраля 2023 г. 12:20
Международные путешественники из 12 стран прибыли на место акции на дороге Ханкенди-Лачын

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после посещения Азыхской пещеры прибыли на дорогу Ханкенди-Лачын, где уже 55 дней продолжается мирная акция экоактивистов против незаконной, неконтролируемая эксплуатация месторождений Азербайджана с нарушением всех природоохранных норм.

Как сообщает корреспондент Report, сопровождающий путешественников, они смогли своими глазами увидеть отсутствие какой-либо блокады дороги и свободное прохождение по ней автомобилей из Армении в Ханкенди и обратно.

Путешественники побеседовали с участниками акции, активисты рассказали о требованиях, с целью выполнения которых они решили начать свой протест.

Путешественники будут находиться в регионе до 6 февраля, в рамках поездки посетят освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Эта поездка еще раз демонстрирует значительный рост интереса международных путешественников к строительно-восстановительным работам на освобожденных территориях страны, полностью разрушенным за годы почти 30-летней оккупации.

Их также ознакомят с ходом работ по разминированию.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре - в прошлом году.

Нынешняя поездка - 6 по счету. В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе авторы известных книг о путешествиях.

Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как Dark tourism. Международные путешественники, посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по строительству и реконструкции, с работой по созданию Зангезурского коридора.

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Версия на английском языке ФотоInt’l travelers from 12 countries arrive at rally site on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyahətçilər Xankəndi-Laçın yolunda aksiyanın keçirildiyi yerə gəlib

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