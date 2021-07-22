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Мексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное

Мексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное "Разрушения в Джебраиле напомнили мне увиденное в Хиросиме и Нагасаки".
Карабах
22 июля 2021 г. 14:14
Мексиканский журналист: Армения должна ответить за содеянное

"Разрушения в Джебраиле напомнили мне увиденное в Хиросиме и Нагасаки".

Об этом Report заявил мексиканский журналист , ведущий на государственном телевизионном канале Canal Once, канале ABC Федерико Ламонт.

"Если обратиться к истории, то Нагорный Карабах всегда принадлежал Азербайджану. Тому свидетельство и резолюции Совета безопасности ООН, призывающие к выводу армянских войск с территории Азербайджана. И я здесь за тем, чтобы донести реалии до мексиканской аудитории, чтобы они поняли, что здесь действительно произошло, кто виновен. История знает лучше, она рассудит.
И после того, что я увидел на этом мусульманском кладбище в Джебраиле, становится очевидным, кто виноват".

Ф. Ламонт отметил, что в 1986 году был в Хиросиме, делал там репортаж и посетил музей, посвященный трагическим событиям 1945 года: "И то, что я увидел тут, так напомнило мне увиденное в Хиросиме и Нагасаки. С той лишь разницей, что там взорвалась атомная бомба, а тут люди забыли о человечности. Это большое кладбище, которое было разрушено. Нужно помнить о человечности, но в этом случае о ней забыли".

Мексиканский журналист заявил, что Армения должна понести ответственность за содеянное, международная общественность должна осудить совершенные Арменией преступления.

Группа журналистов из стран Южной Америки находятся с визитом в Азербайджане. В рамках визита они посещают освобожденные от оккупации районы, в том числе сегодня они побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраильском районе.

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