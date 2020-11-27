О нас
Report Georgia
Аудио новости

Максим Гауин: Настало время для решительной реакции правительства Франции

Максим Гауин: Настало время для решительной реакции правительства Франции Только в этом случае Азербайджан сменит гнев на милость и эта резолюция будет забыта
Карабах
27 ноября 2020 г. 14:11
Максим Гауин: Настало время для решительной реакции правительства Франции
0 : 00
0 : 00

"Принятая Сенатом Франции резолюция носит символический характер".

Об этом французскому бюро Report заявил историк Максим Гауин (Maxime Gauin), комментируя принятую 25 ноября Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания правительством этой страны т.н. "Нагорно-Карабахской республики".

Французский эксперт отметил отсутствие правовой основы документа: "Эта резолюция не обязательна к исполнению. Правительство крайне редко принимает во внимание подобного рода резолюции. Согласно Конституции, признание или непризнание какого-либо государства находится в компетенции правительства и министерства иностранных дел. Парламент страны не полномочен в данном вопросе. В юридическом аспекте этот документ не имеет силы".

По мнению М.Гауина, резолюция не будет признана правительством Франции: "Парламент Азербайджана думает о заморозке экономических отношений с Францией. Поэтому настало время для решительной реакции правительства Франции. Хотя правительство заверило в неизменности позиции и непризнании так называемого режима в Нагорном Карабахе, выразив приверженность нормам международного права и поддержку резолюциям Совета Безопасности ООН, необходимо продемонстрировать более решительную позицию в данном вопросе. Только в этом случае Азербайджан сменит гнев на милость и эта резолюция будет забыта".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Maksim Qoən: "Fransa hökuməti bədnam qətnamə ilə bağlı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməlidir"

Новости партнеров

Самое важное

Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
25 ноября 2020 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37
Новые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
ФотоНовые кадры вступления Азербайджанской Армии в Кельбаджар
25 ноября 2020 г. 10:01
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
Создан Координационный штаб в связи с освобожденными от оккупации территориями
24 ноября 2020 г. 17:47
От Барды до Агдама построят железную дорогу
От Барды до Агдама построят железную дорогу
24 ноября 2020 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi