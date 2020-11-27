Максим Гауин: Настало время для решительной реакции правительства Франции

Только в этом случае Азербайджан сменит гнев на милость и эта резолюция будет забыта

"Принятая Сенатом Франции резолюция носит символический характер".

Об этом французскому бюро Report заявил историк Максим Гауин (Maxime Gauin), комментируя принятую 25 ноября Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания правительством этой страны т.н. "Нагорно-Карабахской республики".

Французский эксперт отметил отсутствие правовой основы документа: "Эта резолюция не обязательна к исполнению. Правительство крайне редко принимает во внимание подобного рода резолюции. Согласно Конституции, признание или непризнание какого-либо государства находится в компетенции правительства и министерства иностранных дел. Парламент страны не полномочен в данном вопросе. В юридическом аспекте этот документ не имеет силы".

По мнению М.Гауина, резолюция не будет признана правительством Франции: "Парламент Азербайджана думает о заморозке экономических отношений с Францией. Поэтому настало время для решительной реакции правительства Франции. Хотя правительство заверило в неизменности позиции и непризнании так называемого режима в Нагорном Карабахе, выразив приверженность нормам международного права и поддержку резолюциям Совета Безопасности ООН, необходимо продемонстрировать более решительную позицию в данном вопросе. Только в этом случае Азербайджан сменит гнев на милость и эта резолюция будет забыта".