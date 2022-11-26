Майк Доран: Средний коридор - очень важный проект не только для Азербайджана

Проект Среднего коридора очень важен не только для Азербайджана, но и для остального мира.

Проект Среднего коридора очень важен не только для Азербайджана, но и для остального мира.

Об этом заявил командированному в Агдам корреспонденту Report старший научный Хадсоновского института Майкл Доран.

"Сила Азербайджана растет с каждым с днем, а проект Среднего коридора - это потрясающая перспектива не только для Азербайджана, но и для всего мира",- считает ученый.

Поясняя свою мысль, он добавил, что Азербайджан находится на стыке между Центральной Азией и Европой. Поэтому транспортно - коммуникационные коридоры через него создают широкие возможности для транзита товаров для многих стран.

Комментируя восстановление освобожденных территорий, в особенности города Агдам, он отметил, что приятно удивлен темпом восстановительных работ.

"Я несколько дней назад был и в Зангилане, могу сказать, что все увиденное меня впечатлило",- добавил эксперт.