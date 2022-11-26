О нас

Майк Доран: Средний коридор - очень важный проект не только для Азербайджана

Майк Доран: Средний коридор - очень важный проект не только для Азербайджана Проект Среднего коридора очень важен не только для Азербайджана, но и для остального мира.
Карабах
26 ноября 2022 г. 16:23
Майк Доран: Средний коридор - очень важный проект не только для Азербайджана

Проект Среднего коридора очень важен не только для Азербайджана, но и для остального мира.

Об этом заявил командированному в Агдам корреспонденту Report старший научный Хадсоновского института Майкл Доран.

"Сила Азербайджана растет с каждым с днем, а проект Среднего коридора - это потрясающая перспектива не только для Азербайджана, но и для всего мира",- считает ученый.

Поясняя свою мысль, он добавил, что Азербайджан находится на стыке между Центральной Азией и Европой. Поэтому транспортно - коммуникационные коридоры через него создают широкие возможности для транзита товаров для многих стран.

Комментируя восстановление освобожденных территорий, в особенности города Агдам, он отметил, что приятно удивлен темпом восстановительных работ.

"Я несколько дней назад был и в Зангилане, могу сказать, что все увиденное меня впечатлило",- добавил эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mayk Doran: “Orta Dəhliz təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün çox mühüm layihədir”
Версия на английском языке Michael Doran: Middle Corridor - very important project not only for Azerbaijan

Другие новости из категории

Участники конференции по геополитике и безопасности Среднего коридора посетили Агдам
ФотоУчастники конференции по геополитике и безопасности Среднего коридора посетили Агдам
26 ноября 2022 г. 16:07
Президент ICYF: Действия Франции нацелены на подрыв нормализации отношений Азербайджана с Арменией
Президент ICYF: Действия Франции нацелены на подрыв нормализации отношений Азербайджана с Арменией
25 ноября 2022 г. 15:49
Президент: Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха
Президент: Село Агалы станет образцовой моделью реконструкции Карабаха
25 ноября 2022 г. 11:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор принесет благо всем заинтересованным сторонам
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор принесет благо всем заинтересованным сторонам
25 ноября 2022 г. 11:00
Состоялась презентация книги Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс
Состоялась презентация книги "Нагорно-карабахский конфликт: исторический и политический ракурс"
23 ноября 2022 г. 17:50
Замглавы госкомитета: Азербайджан вступил в новую эру с завершением второй Карабахской войны
Замглавы госкомитета: Азербайджан вступил в новую эру с завершением второй Карабахской войны
22 ноября 2022 г. 15:41
Майкл Доран: Армения должна понять ценность мира
Майкл Доран: Армения должна понять ценность мира
21 ноября 2022 г. 17:21
Бренда Шаффер: Зангезурский коридор откроет новые возможности от Китая до Черного моря
Бренда Шаффер: Зангезурский коридор откроет новые возможности от Китая до Черного моря
21 ноября 2022 г. 16:46
Американские исследователи посетили Худаферинский мост
ФотоАмериканские исследователи посетили Худаферинский мост
21 ноября 2022 г. 15:59
Американские исследователи посетили семью возвращенцев в селе Агалы
ФотоАмериканские исследователи посетили семью возвращенцев в селе Агалы
21 ноября 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi