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Лавров: Россия прикладывает усилия для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией

Лавров: Россия прикладывает усилия для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией "Россия вносит весомый вклад в укрепление международной безопасности во всех ее измерениях. В конце прошлого года Россия сыграла без преувеличений ключевую роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе и создании условий для восстановления мирной ж
Карабах
24 июня 2021 г. 11:46
Лавров: Россия прикладывает усилия для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией
Сергей Лавров

"Россия вносит весомый вклад в укрепление международной безопасности во всех ее измерениях. В конце прошлого года Россия сыграла без преувеличений ключевую роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе и создании условий для восстановления мирной жизни на всем Южном Кавказе".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на IX Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что Россия прикладывает усилия вместе с другими сопредседателями Минской группой ОБСЕ, чтобы помочь сторонам укреплять доверие между собой, реализовывать гуманитарные проекты.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Azərbaycan və Ermənistan arasında etimadın möhkəmlənməsinə səy göstəririk"
Версия на английском языке Lavrov: Russia making efforts to build confidence between Azerbaijan and Armenia

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