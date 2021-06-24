Лавров: Россия прикладывает усилия для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией

"Россия вносит весомый вклад в укрепление международной безопасности во всех ее измерениях. В конце прошлого года Россия сыграла без преувеличений ключевую роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе и создании условий для восстановления мирной ж

"Россия вносит весомый вклад в укрепление международной безопасности во всех ее измерениях. В конце прошлого года Россия сыграла без преувеличений ключевую роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе и создании условий для восстановления мирной жизни на всем Южном Кавказе".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на IX Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что Россия прикладывает усилия вместе с другими сопредседателями Минской группой ОБСЕ, чтобы помочь сторонам укреплять доверие между собой, реализовывать гуманитарные проекты.