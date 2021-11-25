Ситуацию в Карабахе обсудят в рамках заседания СМИД ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в 28-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое пройдет в Стокгольме 2-3 декабря.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в 28-ом заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое пройдет в Стокгольме 2-3 декабря.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова заявила, что в ходе встречи будут обсуждаться перспективы организации в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях, проблематика содействия урегулированию конфликтных ситуаций на пространстве ОБСЕ, а также ситуация в Карабахе.

"Мы ожидаем, что дискуссия внесет вклад в дело восстановления атмосферы доверия и культуры диалога и будет способствовать повышению профиля организации в борьбе с транснациональными угрозами и позволит выработать консенсусный подход по актуальным вопросам", - сообщила официальный представитель МИД РФ.