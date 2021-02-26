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Кямран Иманов: Христианские памятники на освобожденных землях принадлежат Азербайджану

Кямран Иманов: Христианские памятники на освобожденных землях принадлежат Азербайджану Нужно показать истинных хозяев этих памятников
Карабах
26 февраля 2021 г. 11:14
Кямран Иманов: Христианские памятники на освобожденных землях принадлежат Азербайджану

"Имеются большие планы относительно освобожденных от оккупации территорий. Есть даже связанная с этим программа. Наша организация также активно участвует в этой программе. Нам необходимо показать, когда и какими способами были построены памятники, искаженные и разрушенные в результате армянской фальсификации, показать истинных хозяев этих памятников".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов.

К.Иманов подчеркнул, что, все памятники на освобожденных от оккупации территориях, в том числе христианские, принадлежат Азербайджану:

"Здесь важный вопрос - показать принадлежность этих памятников Азербайджану".

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Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: “İşğaldan azad edilən ərazilərdəki xristian abidələri Azərbaycana məxsusdur”

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