Кямран Иманов: Христианские памятники на освобожденных землях принадлежат Азербайджану

Нужно показать истинных хозяев этих памятников

"Имеются большие планы относительно освобожденных от оккупации территорий. Есть даже связанная с этим программа. Наша организация также активно участвует в этой программе. Нам необходимо показать, когда и какими способами были построены памятники, искаженные и разрушенные в результате армянской фальсификации, показать истинных хозяев этих памятников".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов.

К.Иманов подчеркнул, что, все памятники на освобожденных от оккупации территориях, в том числе христианские, принадлежат Азербайджану:

"Здесь важный вопрос - показать принадлежность этих памятников Азербайджану".