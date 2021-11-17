Кремль призывает Армению и Азербайджан к сдержанности 

Россия призывает к сдержанности в связи с ситуацией на госгранице Азербайджана и Армении и выступает за соблюдение трехсторонних договоренностей.
Как передает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Возобновление боев стало поводом для серьезного беспокойства, но российское посредничество позволило их прекратить. Москва продолжит посреднические усилия, единственный путь к урегулированию – выполнение общих договоренностей по Карабаху", - заявил Песков.
Пресс-секретарь Кремля отметил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении необходима, но для этого нужно согласие всех сторон.