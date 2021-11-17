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Кремль призывает Армению и Азербайджан к сдержанности 

Кремль призывает Армению и Азербайджан к сдержанности  Россия призывает к сдержанности в связи с ситуацией на госгранице Азербайджана и Армении и выступает за соблюдение трехсторонних договоренностей.
Карабах
17 ноября 2021 г. 13:49
Кремль призывает Армению и Азербайджан к сдержанности 
Дмитрий Песков

Россия призывает к сдержанности в связи с ситуацией на госгранице Азербайджана и Армении и выступает за соблюдение трехсторонних договоренностей.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Возобновление боев стало поводом для серьезного беспокойства, но российское посредничество позволило их прекратить. Москва продолжит посреднические усилия, единственный путь к урегулированию – выполнение общих договоренностей по Карабаху", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении необходима, но для этого нужно согласие всех сторон.

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Версия на английском языке Kremlin calls on Baku, Yerevan to show restraint
Версия на азербайджанском языке Kreml: "Məsələnin həlli yalnız Qarabağla bağlı ümumi razılaşmaları yerinə yetirməkdədir"

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