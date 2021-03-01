Спецкор РБК: В Агдаме как будто произошел ядерный взрыв

"Азербайджан серьезно взялся за восстановление Карабаха, в первую очередь, инфраструктуры"

"Азербайджан серьезно взялся за восстановление Карабаха, в первую очередь, инфраструктуры. Прекрасно, когда восстанавливается жизнь".

Об этом Report заявил специальный корреспондент телеканала РБК Артем Потемин, посетивший освобожденные от армянской оккупации районы Азербайджана.

Журналист поделился о своих впечатлениях от увиденного:

"Здесь долгое время ничего не было…В Агдаме такое ощущение, что был какой-то ядерный взрыв, практически ни одного дома не осталось. Впечатления самые удручающие. Как можно смотреть на безжизненный город? Я встречался с беженцами, которые были вынуждены покинуть свой родной город Агдам. Они со слезами на глазах вспоминают о своей малой родине…Надеюсь, что у вас все получится, город будет восстановлен, и они смогут вернуться", - сказал он.